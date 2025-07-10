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Глава Єврокомісії оголосила про створення фонду відновлення України
13:38 10.07.2025 |
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила у четвер про створення Європейського фонду для відновлення України спільно з ЄС, Італією, Німеччиною, Францією та Польщею.
Про це вона сказала, виступаючи на Конференції з питань відновлення України у Римі, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".
"Я особливо рада оголосити сьогодні про створення Європейського флагманського фонду для відновлення України, найбільшого в світі фонду акцій для підтримки відновлення", - сказала вона.
Фон дер Ляєн додала, що разом із приватним сектором цей фонд дасть старт інвестиціям в енергетику, транспорт, критично важливі сировинні матеріали та у галузі подвійного призначення.
"Ми буквально вкладаємо кошти в майбутнє України, використовуючи державні кошти для залучення масштабних інвестицій приватного сектору та допомоги у відновленні країни. Я особливо рада і щиро вдячна, що ми робимо це разом з Італією, Німеччиною, Францією, Польщею та Європейським інвестиційним банком. Дякую вам за вашу відданість", - сказала фон дер Ляєн.
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