Італія передасть Україні 400 списаних БТР VCC-2 Camilino

Італія передасть Україні близько 400 бронетранспортерів (БТР) M113. Про це повідомила італійська газета Il Messaggero. Як уточнив у неділю, 18 травня, український військовий портал Defence Express, ідеться про модель VCC-2 Camilino - італійську модернізацію М113А1 американського гусеничного бронетранспортера M113.

VCC-2 Camilino отримали додатковий захист з боків і відкриту вежу, зазначили експерти Defence Express.

Передача очікується в рамках 11-го пакета військової допомоги Україні, підготовленого оборонним відомством Італії на чолі з міністром оборони Гвідо Крозетто. Крім того, Італія допоможе Україні з "системою супутникового спостереження", яка необхідна для планування операцій, подробиць не наводиться.

Defence Express: Навряд чи всі 400 машин будуть у боєздатному стані

В Італії до версії VCC-2 Camilino могли бути модернізовані до 1200 БТР M113. Машини вже деякий час не перебувають на озброєнні - останні списали ще чотири роки тому, водночас на зберіганні залишалися приблизно 478 із них, уточнив портал Defence Express. Таким чином, Рим, вочевидь, направляє Києву практично всі БТР цієї модифікації з тих, що були на складах.

За оцінками порталу, навряд чи всі 400 машин будуть у боєздатному стані. Імовірно, частина з них піде на запчастини, деяким знадобиться капітальний ремонт.

Збройні сили України мають досвід експлуатації VCC-2 Camilino, ці машини також з 2024 року перебували на озброєнні Національної поліції.