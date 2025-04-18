Китай назвав «безпідставними» заяви Зеленського щодо постачання зброї РФ

Китсй ніколи не надавав летальну зброю жодній стороні в "українській кризі", заявив речник міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзянь під час своєї пресконфренції, передає Reuters.

"Позиція Китаю щодо українського питання завжди була чіткою. Він активно сприяє припиненню вогню і припиненню конфлікту, а також заохочує мирні переговори", - сказав речник китайського МЗС.

Він також додав, що Китай виступає проти безпідставних звинувачень і політичних маніпуляцій. Окрім того, Лінь Цзянь сказав, що Україна публічно заявила, що більшість компонентів зброї, імпортованої Росією, походять зі Сполучених Штатів та інших західних країн.

Як повідомлялося, 17 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала від розвідок інформацію, що Китай постачає РФ артилерію і порох, окрім того, є дані, що представники КНР займаються виробництвом деякої зброї на території Росії.