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АНАЛІТИКА

Зеленський: Україна має інформацію, що Китай постачає Росії порох і артилерію

 

Україні стало відомо про постачання Китаєм військових товарів до Росії - про це президент Володимир Зеленський повідомив журналістам 17 квітня.

«Ми нарешті отримали інформацію, що Китай постачає зброю Російської Федерації. Ми будемо готові говорити про це детально. На сьогодні ми маємо інформацію загальну від Служби безпеки, від розвідок про порох й артилерію», - заявив він.

За словами Зеленського, більш детальна інформація може бути доступна наступного тижня, зокрема, дані про те, що представники Китаю, ймовірно, займаються виробництвом деякої зброї в Росії.

Як цитує «Укрінформ», президент наголосив, що йдеться про двосторонню співпрацю між двома країнами, а не про закупівлю китайських товарів на міжнародному ринку:

«Одна справа, коли на ринках, де торгують зброєю, є продукція Китаю, і росіяни її купили або інша країна купила і потім передала. Але на таких ринках є зброя інших країн. Інша справа, коли це не просто якась контрабанда тощо, коли ми бачимо цей факт - факт співробітництва в цьому напрямку цих двох країн. Це є. Ми повинні це визнати».

У липні 2024 року Зеленський повідомив про отримане підтвердження від Пекіна, що Китай не постачатиме зброї РФ.

Водночас у січні 2025 року проєкт Радіо Свобода «Схеми» повідомив, що Китай став для Росії єдиним джерелом галію та германію, а також - одним з лідерів у постачанні стибію, хімічних елементів, необхідних для виробництва зброї, зокрема ядерної. Імпортують ці метали в Росію державні та приватні компанії, які так чи інакше повʼязані з російським військово-промисловим комплексом, купуючи їх у китайських фірм з державним капіталом.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Китай, Росія
 

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