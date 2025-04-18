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У Парижі анонсували нові переговори зі США та Україною про «завершення війни»

У Парижі анонсували нові переговори зі США та Україною про «завершення війни»

 

За підсумками переговорів представників США, України і трьох європейських держав - Великої Британії, Німеччини та Франції - в Парижі 17 квітня сторони домовились зустрітись у Лондоні наступного тижня.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це журналістам повідомили в Єлисейському палаці.

Французька сторона заявила, що на зустріч представників пʼяти країн у Парижі в четвер "відбувся чудовий, якісний обмін думками, спрямований на досягнення міцного миру для України".

"Сьогодні в Парижі ми запустили процес, який є позитивним і в якому беруть участь європейці", - відзначили там.

У Єлисейському палаці сказали, що нова зустріч представників США, України та трьох європейських держав запланована на наступний тиждень у Лондоні.

Нагадаємо, делегації України та США, а також представники Британії та Німеччини прибули у Париж в четвер, де відбулись переговори у різних форматах щодо завершення російсько-української війни.

Як повідомлялося, президент Франції Емманюель Макрон прийняв делегацію зі США в Єлисейському палаці. У Парижі також пройшла зустріч між українською делегацією та представниками Франції, Німеччини та Британії.

Перед тим президент США Дональд Трамп заявив, що в найближчі дні Росія передасть Вашингтону відповідь на пропозицію про "припинення вогню" в Україні.
 

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