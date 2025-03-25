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Трамп прокоментував заяву Зеленського щодо ймовірного інформаційного впливу РФ на представників Білого дому
08:47 25.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп каже, що російська інформація може впливати на представників його команди, оскільки вони прагнуть досягти мирного врегулювання.
«Ймовірно, на них вплинули, щоб вони врегулювали це питання, тому що Україна хоче, щоб воно було врегульоване. Я думаю, що вони повинні це вирішити, і Росія хоче його вирішити. І я думаю, що якби я був президентом, цього б ніколи не сталося. (Держсекретар) Марко (Рубіо) робить чудову роботу, і (спецпосланець) Стівен Віткофф був неймовірним. (Радник президента з питань нацбезпеки) Майк Волц. Над цим працює велика група людей, і вони витрачають значну частину свого робочого дня на врегулювання того, що насправді впливає на нас фінансово, тому що ми віддали так багато грошей», - сказав він після засідання уряду.
В інтерв'ю американському журналу Time 24 березня президент України Володимир Зеленський припустив, що адміністрація Сполучених Штатів може перебувати під впливом дезінформації Росії.
Президент висловив більше занепокоєння ймовірним впливом російської дезінформації на адміністрацію США. Він назвав неправдивими заяви президента Трампа про нібито оточення тисяч українських військових у Курській області.
На думку Зеленського, те, що Трамп продовжував повторювати цю тезу, свідчить про патерн. Він вважає, що посадовці США почали вірити на слово президенту Росії Володимиру Путіну замість власних розвідувальних даних.
«Я вважаю, що Росії вдалося вплинути на певних людей із команди Білого дому за допомогою інформації. Їхній сигнал американцям полягав у тому, що українці не хочуть припиняти війну, і треба щось зробити, щоб їх змусити», - сказав він.
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