Зеленський припустив, що Росія має інформаційний вплив на «певних людей у Білому домі»

Адміністрація Сполучених Штатів може перебувати під впливом дезінформації Росії - таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському журналу Time 24 березня.

Таким чином він прокоментував припинення Вашингтоном обміну розвідданими з Україною і його ймовірний вплив на операцію Збройних сил України в Курській області Росії.

Зеленський висловив переконання, що це рішення США не було напряму пов'язано з відступом Сил оборони в цьому регіоні:

«Не зрозумійте мене неправильно. Бойовий дух завжди залежить від того, чи ваші партнери вас підтримують. Але я б не сказав, що замороження (допомоги в розвідці - ред.) вплинуло на операцію в Курську».

Натомість, цитує видання, президент висловив більше занепокоєння ймовірним впливом російської дезінформації на адміністрацію США. Він назвав неправдивими заяви президента Трампа про нібито оточення тисяч українських військових у Курській області.

На думку Зеленського, те, що Трамп продовжував повторювати цю тезу, свідчить про патерн. Він вважає, що посадовці США почали вірити на слово президенту Росії Володимиру Путіну замість власних розвідувальних даних.

«Я вважаю, що Росії вдалося вплинути на певних людей із команди Білого дому за допомогою інформації. Їхній сигнал американцям полягав у тому, що українці не хочуть припиняти війну, і треба щось зробити, щоб їх змусити», - сказав він.

Президент США Дональд Трамп, говорячи 14 березня про переговори американської сторони з російським президентом Володимиром Путіним, заявив, що «тисячі» українських військових нібито перебувають у «повному оточенні і дуже поганому та вразливому становищі».

Путін 14 березня відреагував на заклик Трампа, заявивши «що в разі складання зброї і здачі в полон їм (військовослужбовцям ЗСУ - ред.) буде гарантовано життя і гідне поводження відповідно до норм міжнародного права і закону РФ».

15 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона «має присутність на території Курської області, а заяви про оточення українських військ там - чергова брехня Путіна».