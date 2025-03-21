США прагнуть розширити вимоги угоди щодо українських корисних копалин – FT

Адміністрація Трампа домагається нових умов для доступу США до критично важливих корисних копалин та енергетичних активів в Україні, розширюючи свої економічні вимоги до Києва в рамках просування мирної угоди з Росією.

Про це пише газета Financial Times.

Вашингтон хоче, щоб Київ погодився на детальні положення щодо власності та контролю над спільним інвестиційним фондом, а також на ширший масштаб угоди, який потенційно охоплюватиме американську власність на інші економічні активи, зокрема українські атомні електростанції, повідомили два українські посадовці.

Це фактично означає перегляд угоди щодо корисних копалин, яка була розроблена за кілька днів до того, як президенти Дональд Трамп і Володимир Зеленський публічно розійшлися в поглядах у Білому домі.

Виступаючи в Білому домі в четвер, Трамп заявив, що США прагнуть підписати угоди про рідкоземельні метали та корисні копалини по всьому світу, але Україна є особливим пріоритетом.

Українські посадовці висловили занепокоєння щодо можливого тиску з боку США для погодження на невигідні умови в ширшій угоді, особливо після того, як Вашингтон тимчасово призупинив постачання озброєнь і обмін розвідданими з Києвом на початку цього місяця.

Трамп і Зеленський під час телефонної розмови цього тижня "обговорювали електропостачання України та атомні електростанції".

Зеленський під час онлайн-брифінгу для журналістів у середу сказав Financial Times, що обговорював з Трампом лише один ядерний об'єкт - Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу в Європі.

Адміністрація Трампа наполягає, що американські економічні інвестиції в Україну є достатньою гарантією безпеки, щоб запобігти новому вторгненню Росії після будь-якого припинення вогню.

У лютому Україна та США досягли рамкової угоди щодо спільної розробки українських корисних копалин, включаючи нафту й газ.

Раніше в угоді йшлося про потенційні $500 мільярдів доходів від видобутку корисних копалин, але ця згадка була виключена. Також з угоди прибрали проєкти, які вже забезпечують надходження до держбюджету України.

Було додано положення, що США "підтримують зусилля України щодо отримання гарантій безпеки, необхідних для встановлення тривалого миру". Зеленський прагнув отримати чітку гарантію безпеки від США в обмін на частку прибутків від українських природних ресурсів.

Однак угода, яку Київ вважав задовільною, досі не підписана, оскільки сторони ведуть складні переговори щодо ширших економічних і безпекових питань, заявили українські та американські посадовці.

"Ми готові її підписати", - сказав високопосадовець, близький до Зеленського. "Було б дивно ігнорувати її".

Два високопоставлені українські чиновники, які беруть участь у переговорах з США щодо ресурсів України, повідомили, що адміністрація Трампа поки що не представила Києву нових умов.

"Але я розумію, що вони працюють над більшою угодою", - сказав один із чиновників, який, як і інші, говорив на умовах анонімності через чутливість переговорів.

Українська сторона прагнула спершу обговорити угоду щодо корисних копалин, перш ніж переходити до інших аспектів можливих американських інвестицій.