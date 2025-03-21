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Міністр закордонних Великої Британії: Путін не зможе накласти вето на присутність іноземного контингенту в Україні
23:34 20.03.2025 |
Володимир Путін не повинен отримати право вето на присутність іноземного контингенту в Україні, якщо буде укладена угода про припинення війни, повідомляє Sky News, посилаючись на британського міністра закордонних справ Девіда Леммі.
"Путін повинен просто прийняти безумовне припинення вогню. Це план, який лежить на столі, давайте приступимо до його виконання, чого ж ми чекаємо?" - заявив міністр у четвер, виступаючи на бізнес-конференції в Лондоні.
"Чого ми точно не можемо зробити, так це дати Путіну право вето на архітектуру безпеки, яка регулюватиме цей мир", - додав Леммі.
Леммі продовжив: "Звичайно, це означає, що має бути роль для тих з нас в Європі і за її межами, хто хоче забезпечити Україні можливість захистити себе і гарантувати, що, як ми бачили в 2014 році, Путін не зможе повернутися за новими силами через кілька років".
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