Посли ЄС погодилися продовжити ще на пів року персональні санкції для фізичних та юросіб за війну РФ проти України

Посли країн-членів Європейського союзу погодилися продовжити ще на пів року санкції, які були застосовані до фізичних та юридичних осіб за невиправдану та неспровоковану війну Росії проти України, термін яких спливає 15 березня.

Відповідне рішення було ухвалено письмовою процедурою у п'ятницю в Брюсселі, повідомляють представники головування Польщі у ЄС.

Раніше Угорщина блокувала це рішення, вимагаючи виключити із списку вісім росіян. За повідомленнями Bloomberg, серед них були бізнесмени Михайло Фрідман та Алішер Усманов.

Наразі чи були задоволені вимоги Угорщини, не повідомляється.

Попереднє рішення було ухвалено 12 вересня 2024 року. Наразі у списку перебуває понад 2200 фізичних та юридичних осіб. Існуючі обмежувальні заходи передбачають обмеження на пересування фізичних осіб, заморожування активів і заборону надавати кошти чи інші економічні ресурси фізичним та юридичним особам, включеним до списку.

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13.03.2025 ЗМІ: ЄС пішов на поступки Угорщині, щоб розблокувати продовження санкцій проти РФ

Угорщина відмовилась від заперечень стосовно продовження низки санкцій ЄС проти Росії, що загрожувало розблокуванням десятків мільярдів євро російських активів.