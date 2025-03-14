Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Посли ЄС погодилися продовжити ще на пів року персональні санкції для фізичних та юросіб за війну РФ проти України

 

Посли країн-членів Європейського союзу погодилися продовжити ще на пів року санкції, які були застосовані до фізичних та юридичних осіб за невиправдану та неспровоковану війну Росії проти України, термін яких спливає 15 березня.

Відповідне рішення було ухвалено письмовою процедурою у п'ятницю в Брюсселі, повідомляють представники головування Польщі у ЄС.

Раніше Угорщина блокувала це рішення, вимагаючи виключити із списку вісім росіян. За повідомленнями Bloomberg, серед них були бізнесмени Михайло Фрідман та Алішер Усманов.

Наразі чи були задоволені вимоги Угорщини, не повідомляється.

Попереднє рішення було ухвалено 12 вересня 2024 року. Наразі у списку перебуває понад 2200 фізичних та юридичних осіб. Існуючі обмежувальні заходи передбачають обмеження на пересування фізичних осіб, заморожування активів і заборону надавати кошти чи інші економічні ресурси фізичним та юридичним особам, включеним до списку.

Стаття на тему:

13.03.2025 ЗМІ: ЄС пішов на поступки Угорщині, щоб розблокувати продовження санкцій проти РФ
Угорщина відмовилась від заперечень стосовно продовження низки санкцій ЄС проти Росії, що загрожувало розблокуванням десятків мільярдів євро російських активів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5270
  0,0194
 0,05
EUR
 1
 45,0007
  0,1637
 0,36

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1492  0,04 0,10 41,7635  0,04 0,10
EUR 44,6538  0,14 0,30 45,4181  0,17 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5350  0,02 0,06 41,5500  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес