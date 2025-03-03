Макрон і Стармер виступили з ідеєю «часткового перемир'я» для України й РФ на місяць

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що він та британський прем'єр Кір Стармер мають ідею щодо початкового "часткового" припинення бойових дій між РФ та Україною - у небі, на морі та щодо атак на об'єкти енергосистеми.

Як повідомляють французькі ЗМІ, пише "Європейська правда", про це Макрон заявив в інтерв'ю Le Figaro після саміту європейських лідерів у Лондоні щодо підтримки України.

Емманюель Макрон сказав, що він і Стармер мають ідею "перемир'я у повітрі, на морі та у питанні енергетичної інфраструктури" у російсько-українській війні тривалістю один місяць, що могло би стати кроком до подальших перемовин.

Макрон назвав перевагою такого "часткового" перемир'я те, що його дотримання можливо буде якось виміряти і проконтролювати, тоді як протяжність сухопутного фронту є велетенською і там контролювати це буде набагато важче.

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Водночас Макрон сказав, що про можливе введення контингену союзників в Україну у рамках гарантій безпеки "у найближчі тижні" не йдеться.

"Питання про те, як використати цей час, щоб спробувати отримати досяжне перемир'я, з перемовинами, які можуть тягтися багато тижнів, а потім, коли мирна угода буде підписана - розгортання", - зазначив президент Франції.

"Ми прагнемо миру. Але не хочемо його "будь-якою ціною", без жодних гарантій", - додав він.

Британський прем'єр Кір Стармер заявив, що Британія готова підтримати "коаліцію охочих" - "чоботами на землі і літаками в повітрі".

Стармер також оголосив про надання Україні 1,6 млрд фунтів стерлінгів (2 мільярди доларів) на закупівлю 5 тисяч зенітних ракет.