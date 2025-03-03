Фінансові новини
- |
- 03.03.25
- |
- 08:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Макрон і Стармер виступили з ідеєю «часткового перемир'я» для України й РФ на місяць
08:19 03.03.2025 |
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що він та британський прем'єр Кір Стармер мають ідею щодо початкового "часткового" припинення бойових дій між РФ та Україною - у небі, на морі та щодо атак на об'єкти енергосистеми.
Як повідомляють французькі ЗМІ, пише "Європейська правда", про це Макрон заявив в інтерв'ю Le Figaro після саміту європейських лідерів у Лондоні щодо підтримки України.
Емманюель Макрон сказав, що він і Стармер мають ідею "перемир'я у повітрі, на морі та у питанні енергетичної інфраструктури" у російсько-українській війні тривалістю один місяць, що могло би стати кроком до подальших перемовин.
Макрон назвав перевагою такого "часткового" перемир'я те, що його дотримання можливо буде якось виміряти і проконтролювати, тоді як протяжність сухопутного фронту є велетенською і там контролювати це буде набагато важче.
Відео на тему:
Водночас Макрон сказав, що про можливе введення контингену союзників в Україну у рамках гарантій безпеки "у найближчі тижні" не йдеться.
"Питання про те, як використати цей час, щоб спробувати отримати досяжне перемир'я, з перемовинами, які можуть тягтися багато тижнів, а потім, коли мирна угода буде підписана - розгортання", - зазначив президент Франції.
"Ми прагнемо миру. Але не хочемо його "будь-якою ціною", без жодних гарантій", - додав він.
Британський прем'єр Кір Стармер заявив, що Британія готова підтримати "коаліцію охочих" - "чоботами на землі і літаками в повітрі".
Стармер також оголосив про надання Україні 1,6 млрд фунтів стерлінгів (2 мільярди доларів) на закупівлю 5 тисяч зенітних ракет.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна готова підписати угоду з США, якщо будуть готові обидві сторони – Зеленський
ТОП-НОВИНИ
|Макрон і Стармер виступили з ідеєю «часткового перемир'я» для України й РФ на місяць
|План миру для України від Європи. Про що домовилися на саміті в Лондоні
|Трюдо про можливу відправку канадських військ в Україну: Все на столі
|Британія готова підтримати «коаліцію охочих» – «чоботами на землі і літаками в повітрі»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Стармер: Лондон і Париж працюватимуть з Києвом над угодою
|Британія і Франція працюватимуть з Україною над планом припинення бойових дій - Стармер
|Стармер вважає, що Зеленський не зробив нічого поганого в Білому домі
|Україна та Британія підписали угоду про позику на $3 млрд на обороноздатність Києва
|Трамп розповів, на якому місці хоче бачити себе у світовій історії
|Зеленський пояснив свою позицію після скандалу на зустрічі з Трампом
|Прессекретар Білого дому звинуватила Зеленського в неповазі до Трампа та заявила, що США більше не готові «фінансувати конфлікт»
Бізнес
|Україна на третину збільшила імпорт легкових електромобілів: звідки завозять
|Вчені у США створили батарею, яка перетворює ядерні відходи на електрику
|Samsung створила перший мобільний чип для захисту від квантових загроз
|Google спрощує видалення особистої інформації з результатів пошуку
|Samsung презентувала в США ультрашвидкий SSD 9100 Pro з підтримкою PCIe 5.0 і швидкістю читання 14 800 МБ/с
|Сучасні електромобілі швидше компенсують викиди від виробництва батарей, - дослідження Ifeu
|У Китаї стартували випробування надшвидкісного потяга - розганяється до 450 км/год