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Британія готова підтримати «коаліцію охочих» – «чоботами на землі і літаками в повітрі»
07:36 03.03.2025 |
Прем'єр Британії Кір Стармер підтвердив плани "коаліції охочих" для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди щодо України і Лондон відіграватиме в ній ключову роль
Про це Стармер заявив на пресконференції після саміту у Лондоні, повідомляє "Європейська правда".
Стармер заявив, що лідери домовилися про продовження військової допомоги та посилення економічного тиску на Росію, і вони наполягатимуть на тому, що Україна має бути за столом мирних переговорів.
Він підтвердив плани зібрати "коаліцію охочих" для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди, в якій Британія має відігравати провідну роль.
"Ми будемо продовжувати розвивати коаліцію охочих захистити угоду в Україні та гарантувати мир", - заявив Стармер.
За його словами, не кожна країна зможе зробити свій внесок, але це не означає, що вони будуть сидіти склавши руки.
"Навпаки, ті, хто бажає, повинні посилити планування вже зараз і з реальною невідкладністю. Велика Британія готова разом з іншими підтримати це чоботами на землі і літаками в повітрі", - заявив він.
Стармер каже, що "низка країн" виявила бажання приєднатися до "коаліції охочих", але вважає, що саме вони мають оголосити про це.
Він додав, що приймає "позицію інших країн, які, можливо, не відчувають, що хочуть зробити свій внесок у такий спосіб", але вважає, що необхідно "рухатися вперед" і "надати певного імпульсу" мирним переговорам.
Стармер також оголосив про надання Україні 1,6 млрд фунтів стерлінгів (2 мільярди доларів) на закупівлю 5 тисяч зенітних ракет.
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