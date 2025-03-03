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АНАЛІТИКА

Британія виділить Україні 1,6 млрд фунтів на закупівлю ракет для ППО

 

Прем'єр Британії Кір Стармер оголосив про надання Україні 1,6 млрд фунтів стерлінгів (2 мільярди доларів) на зенітні ракети.

Про це він сказав після саміту у Лондоні, на якому обговорювалися питання зміцнення обороноздатності Європи і підтримка України, повідомляє "Європейська правда".

На додаток до оголошеного в суботу кредиту у розмірі 2,2 млрд фунтів стерлінгів, Стармер оголосив про ще 1,6 млрд фунтів стерлінгів британського експортного фінансування, що дозволить Україні "придбати понад 5 000 зенітних ракет, які будуть вироблені в Белфасті, створюючи робочі місця в нашому блискучому оборонному секторі".

"Це буде життєво важливо для захисту критичної інфраструктури зараз і зміцнить Україну в забезпеченні миру, коли він настане, тому що ми повинні вчитися на помилках минулого. Ми не можемо прийняти слабку угоду на кшталт Мінських домовленостей, які Росія може з легкістю порушити", - заявив Стармер.

Стармер заявив, що "першим пріоритетом цього уряду, як і будь-якого іншого, є безпека британського народу для захисту національних інтересів, особливо в ці нестабільні часи".

Він сказав, що скликав сьогоднішню зустріч, щоб "об'єднати наших партнерів навколо зусиль, спрямованих на зміцнення України, і підтримати справедливий і довготривалий мир на благо всіх нас".

"Наша відправна точка має полягати в тому, щоб поставити Україну в якомога сильнішу позицію зараз, щоб вона могла вести переговори з позиції сили, і ми посилюємо нашу підтримку", - сказав він.
Ключові теги: Британія
 

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