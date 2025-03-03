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Британія виділить Україні 1,6 млрд фунтів на закупівлю ракет для ППО
07:23 03.03.2025 |
Прем'єр Британії Кір Стармер оголосив про надання Україні 1,6 млрд фунтів стерлінгів (2 мільярди доларів) на зенітні ракети.
Про це він сказав після саміту у Лондоні, на якому обговорювалися питання зміцнення обороноздатності Європи і підтримка України, повідомляє "Європейська правда".
На додаток до оголошеного в суботу кредиту у розмірі 2,2 млрд фунтів стерлінгів, Стармер оголосив про ще 1,6 млрд фунтів стерлінгів британського експортного фінансування, що дозволить Україні "придбати понад 5 000 зенітних ракет, які будуть вироблені в Белфасті, створюючи робочі місця в нашому блискучому оборонному секторі".
"Це буде життєво важливо для захисту критичної інфраструктури зараз і зміцнить Україну в забезпеченні миру, коли він настане, тому що ми повинні вчитися на помилках минулого. Ми не можемо прийняти слабку угоду на кшталт Мінських домовленостей, які Росія може з легкістю порушити", - заявив Стармер.
Стармер заявив, що "першим пріоритетом цього уряду, як і будь-якого іншого, є безпека британського народу для захисту національних інтересів, особливо в ці нестабільні часи".
Він сказав, що скликав сьогоднішню зустріч, щоб "об'єднати наших партнерів навколо зусиль, спрямованих на зміцнення України, і підтримати справедливий і довготривалий мир на благо всіх нас".
"Наша відправна точка має полягати в тому, щоб поставити Україну в якомога сильнішу позицію зараз, щоб вона могла вести переговори з позиції сили, і ми посилюємо нашу підтримку", - сказав він.
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