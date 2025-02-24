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Ірландія хоче передати Україні радіолокаційні системи ППО
18:05 24.02.2025 |
Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Гарріс оголосив про наміри уряду передати Україні радіолокаційні системи протиповітряної оборони.
Як повідомляє "Європейська правда", його слова цитує The Irish Times.
Гарріс підтвердив, що ірландський уряд планує передати Україні частину застарілих радіолокаційних систем протиповітряної оборони Збройних сил.
"Український уряд висловив зацікавленість у доступі до застарілого обладнання, яке є на озброєнні Збройних сил Ірландії", - сказав він.
Глава МЗС Ірландії додав, що від відповіді Києва на пропозицію Дубліна залежатимуть часові рамки і кількість обладнання, яке Ірландія передасть Україні.
"Це те, що, на мою думку, може відбутися відносно швидко, але, як я вже сказав, я б не перебільшував значення цього, це невелика кількість того, що можна назвати застарілим (обладнанням. - Ред.)", - пояснив Гарріс.
За даними The Irish Times, ідеться про мобільні радіолокаційні системи Girаffe Mk IV шведської компанії Saab, дальність якої становить до 50 кілометрів.
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