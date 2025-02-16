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АНАЛІТИКА

Важливо, щоб українці лишалися в єдності - голова Мюнхенської безпекової конференції

 

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен відзначив важливіть єдності не лише усіх європейців, але і українців зокрема, і висловив стурбованість тим, що народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко був позбавлений можливості приїхати на конференцію, на яку він його особисто запросив.

"Маю сказати, що я дуже стурбований, що мій давній друг Петро Порошенко, який був постійним гостем Мюнхенської конференції, не отримав дозволу приїхати сюди і зараз притягнутий до відповідальності. Це поганий меседж в цей час. Я очікував, що український народ має триматися разом", - сказав Гойґсен у коментарі журналістам у суботу.

"У нас велика європейська зустріч, тут є Зеленський. Дуже важливо в цій ситуації, щоб ми лишалися об'єднаними. Щоб європейці об'єдналися і взяли на себе відповідальність. Але також важливо, щоб українці лишалися в єдності", - додав голова Мюнхенської конференції.

61-ша Мюнхенська безпекова конференція проходить 14-16 лютого. В ній беруть участь 60 голів країн та урядів.

Стаття на тему:

13.02.2025 «Полювання на відьом». Навіщо Зеленський ввів санкції проти Порошенка
Справа не у виборах. Банкова готується до протестів після угоди про припинення вогню. Можливий мир несправедливий, який закріпить російську окупацію українських територій та стане, за термінологією Михайла Подоляка, "м'якою капітуляцією" України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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