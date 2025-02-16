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Важливо, щоб українці лишалися в єдності - голова Мюнхенської безпекової конференції
16:48 16.02.2025 |
Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен відзначив важливіть єдності не лише усіх європейців, але і українців зокрема, і висловив стурбованість тим, що народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко був позбавлений можливості приїхати на конференцію, на яку він його особисто запросив.
"Маю сказати, що я дуже стурбований, що мій давній друг Петро Порошенко, який був постійним гостем Мюнхенської конференції, не отримав дозволу приїхати сюди і зараз притягнутий до відповідальності. Це поганий меседж в цей час. Я очікував, що український народ має триматися разом", - сказав Гойґсен у коментарі журналістам у суботу.
"У нас велика європейська зустріч, тут є Зеленський. Дуже важливо в цій ситуації, щоб ми лишалися об'єднаними. Щоб європейці об'єдналися і взяли на себе відповідальність. Але також важливо, щоб українці лишалися в єдності", - додав голова Мюнхенської конференції.
61-ша Мюнхенська безпекова конференція проходить 14-16 лютого. В ній беруть участь 60 голів країн та урядів.
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