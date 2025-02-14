«Полювання на відьом». Навіщо Зеленський ввів санкції проти Порошенка

Юрій Вишневський / Ділова столиця

Володимир Зеленський вирішив влаштувати у житті Петра Порошенка та його партії чорну смугу. Вдень 12 лютого глава "Європейської солідарності" повідомив, що замість поїздки на Мюнхенську конференцію 14-16 лютого він 15 днів поспіль ходитиме на допити до ДБР.

"Після візиту до Вашингтона та зустрічей з командою Трампа сьогодні мені відмовлено у виїзді на Мюнхенську безпекову конференцію. Проте традиційна практика заборони виїзду Порошенка за кордон на міжнародні зустрічі себе вичерпала. Тому влада вручила мені 15 повісток до Державного бюро розслідувань з 14 по 28 лютого. НА КОЖЕН ДЕНЬ. Це зроблено для того, щоб я ні на фронт, ні в Мюнхен не поїхав", - заявив Порошенко в соціальних мережах.

Відомо, що на Мюнхенську конференцію вирушає делегація на чолі із Зеленським. Тому можна було припустити, що шостий президент просто не хоче зустрітися там із п'ятим і розв'язав цю проблему руками ДБР. Однак увечері того ж дня сам Зеленський дав зрозуміти, що ситуація набагато серйозніша.

"Щойно провів засідання РНБО - рішення ухвалене й буде опубліковане завтра. Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість: кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, - кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані й повинні працювати на захист України та українців. І це буде. Обов'язково", - повідомив він у відеозверненні українцям.

Справді, 13 лютого оприлюднений і набрав чинності указ Зеленського, який увів у дію рішення РНБО від 12 лютого про застосування на пропозицію Кабміну персональних санкцій проти п'яти фізичних осіб: Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго, Петра Порошенка та Віктора Медведчука. До всіх п'яти застосовано 17 санкцій, у тому числі блокування активів (тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами), зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; заборона укладення договорів та вчинення правочинів; заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, виданих цими особами; заборона виплати дивідендів або інших платежів, пов'язаних із корпоративними правами на користь цих осіб.

Порошенко відреагував ще ввечері 12 лютого: "Це не стало для мене новиною. Я мав усю інформацію про підготовку цієї провокації, але до останнього вірив, що здоровий глузд переможе. Але переміг нездоровий. Щойно РНБО таки ухвалила антиконституційне, політично мотивоване рішення впровадити проти мене, Петра Порошенка, як проти лідера опозиції та п'ятого президента санкції з абсолютно незаконними обмеженнями. У цього злочину є багато співучасників: уся команда Зеленського, Кабінет Міністрів, який нагнули на абсурдне подання, члени його РНБО. Але замовник, виконавець і підписант один - особисто Зеленський". Також Порошенко припустив, що санкції значно ускладнять допомогу його фонду українській армії.

Тепер логічно очікувати, що п'ятого президента заарештують без можливості вийти під заставу. Саме про таку мету свідчать виклики на допит у ДБР. За словами Порошенка, йому можуть висунути нові підозри. "Днями я повернувся із закордонного відрядження, хоча мене всі попереджали: що у влади "дах зірвало", про санкції та нові підозри і що краще мені залишатися за кордоном", - заявив він у соцмережах.

Офіційний кінець єдності

Звісно, запровадження санкцій проти лідера однієї з патріотичних парламентських партій стало офіційною крапкою в національній єдності, яка досі проголошувалась і владою, і патріотичною опозицією. "Сьогодні Зеленський завдав колосального удару по внутрішній єдності, якої наша команда неухильно дотримується з лютого 2022 року і яка є нашою головною зброєю в боротьбі з агресором. Уся відповідальність за негативні наслідки лягає безпосередньо на нього", - заявив Порошенко.

Перші наслідки проявилися вранці 13 лютого. Фракція "Європейської солідарності" заблокувала президію Верховної Ради з плакатами "Ні політичним репресіям", "Думайте про перемогу, а не вибори", "Україна - не Росія". Спікер Руслан Стефанчук дав гнівну відповідь.

"Шановні колеги, дивіться, я вас інформую. Тільки що народна депутатка Геращенко сказала народній депутатці Василевській-Смаглюк: "Пошла отсюда вон". Шановні колеги, це все, що треба знати про порядність цих людей, - обурився він. - Шановні колеги, я так розумію, що сьогодні одна фракція робить все для того, аби... Це що таке? Що це робиться? Зупиніться! Боже, як дорого вартує шкура однієї людини. Це жах! Ганьба!" На цьому він оголосив перерву у засіданні до наступного пленарного дня.

Нардеп Ярослав Железняк, заступник голови партії "Голос", припустив, що у п'ятницю 14 лютого анонсована година питань до уряду може не відбутися. Справді, наразі фракція "Європейської солідарності" має мотив блокувати трибуну та зривати засідання.

"Ми знали про санкції. Наша команда давно отримувала погрози розправи з Петром Порошенком і кожним з нас, погрози родинам, обшуками, дискредитацією. Мотив один - ми єдині не закрили рота. Ми нагадували про підготовку до війни. Ми ставимо питання фортифікацій і корупції, коли інших злякали і зламали", - заявила увечері 12 лютого співголова фракції "Європейської солідарності" Ірина Геращенко. Вранці 13 лютого вона анонсувала відповідь: "Зеленський і Стефанчук як члени РНБО, яким не муляє повна зала ОПЗЖ, але свербить Порошенко і "Європейська солідарність", спровокували масштабну парламентську кризу. Все. Зеленський і слуги залишаються тепер сам на сам з ОПЗЖ і з ними будуть приймати найтемніші рішення. Молодці! Так переможемо". Її слова можна інтерпретувати як відмову голосувати за будь-які законопроекти президента, уряду та правлячої більшості.

Бажання збіглося з можливістю

Найближчі тижні та місяці будуть у буквальному значенні слова вирішальними для долі України. Тому зараз Україні було б дуже важливо демонструвати внутрішню єдність і перед ворогом, і перед західними партнерами, і перед усім світом. Чому ж Банкова вирішила саме зараз атакувати Порошенка?

Відповідь у тому, що це той випадок, коли бажання збіглося з можливістю. Бажання посадити Порошенка проявлялося у Зеленського ще під час передвиборної кампанії шість років тому. До кінця 2021 року проти Порошенка було порушено десятки кримінальних справ та готувалася його посадка у СІЗО.

20 грудня 2021 року п'ятому президентові оголосили підозру у державній зраді у справі про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 роках. Підозра була оголошена заочно - Порошенко на той момент перебував у закордонному турне. Він повернувся до Києва вранці 17 січня і одразу ж прибув до Печерського райсуду на засідання, де йому мали обрати запобіжний захід. Сторона звинувачення просила два місяці арешту із правом застави у 1 млрд грн. Рішення було оголошено 19 січня: суд обмежився мінімальним заходом - особистим зобов'язанням. Сторона звинувачення подала апеляцію, але 11 лютого апеляційна інстанція залишила це рішення незмінним. А потім розпочалася повномасштабна війна, і садити Порошенка виявилося "не на часі".

Тепер "не на часі" скінчилося. Можливість для цього відкрилася після зміни господаря Білого дому. Схоже, на Банковій уважно вивчили ієрархію цінностей Дональда Трампа і припустили, що дотримання правил гри стосовно політичних опонентів знаходиться десь у самому низу цього списку. Тобто на Банковій вирішили, що "вже можна, і за це нічого не буде". Або навіть більше: мабуть, Зеленському підказали, що якщо він почне "закручувати гайки", це викличе схвалення Трампа, який відверто зневажає демократичні цінності.

Справа не в конкуренції на виборах

Напевно, Зеленський має суто особисті, ірраціональні мотиви розправитися з попередником. Але від початку тут мала місце також і політична технологія: продемонструвати виборцям свою крутість, а всім політикам - свою силу та зверхність. Ці мотиви нікуди не поділися, скоріше вони навіть посилилися.

Тому поновлення допитів Порошенка зовсім не дивне, як і не стане сюрпризом його арешт. Однак, як бачимо, Зеленському цього виявилось замало, і він наклав на Порошенка санкції. Це означає або страх, або поспіх. Банкова боїться, що справа проти Порошенка розвалиться в суді, чи не хоче чекати того суду. Тому вона вирішила "винести вирок" сама, без суду, прямо зараз.

Це дає їй подвійний виграш. По-перше, вона сподівається у такий спосіб дискредитувати Порошенка та його партію. Зеленський особисто зайнявся цим, коли оголосив, що буде заблоковано "мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки". Розрахунок, мабуть, на те, що для багатьох українців "якщо президент сказав, значить, так воно і є".

По-друге, санкції послаблюють фінансові можливості Порошенка. Ймовірно, Банкова сподівається, що виникнуть фінансові проблеми у структур "Європейської солідарності" у Києві та інших містах, також Порошенко не зможе вносити заставу ані за себе, ані за будь-яких наступних арештантів (якщо це будуть арешти із правом застави).

Звісно, можна припустити, що сенс усього цього полягає в тому, щоб послабити Порошенка та його партію як конкурентів Зеленського та його партії на майбутніх президентських та парламентських виборах. Однак головна мета все ж таки не в цьому.

Вибори відбудуться не скоро. Щоб вони стали можливими, мають відбутися дві події: укладання угоди про припинення вогню та скасування воєнного стану. Влада боїться, що одразу після цього Порошенко та "Європейська солідарність" почнуть "качати ситуацію" в країні. Наприклад, організовуватимуть акції протесту "проти капітуляції", проти витрати $1 млрд на купівлю двох ядерних реакторів російського виробництва, проти арештів генералів, проти знищення місцевого самоврядування в Києві та інших містах, проти корупції на найвищому рівні тощо (список приводів для протестів може бути дуже довгим). А якщо їх дискредитувати та позбавити фінансової опори, то, дивишся, жодних протестів і не буде.

Також Банкова готується до інформаційних війн після припинення воєнного стану. Їй треба кудись каналізувати народний гнів, який неминучий, оскільки справедливого миру не буде, а буде мир несправедливий, який закріпить російську окупацію українських територій та стане, за термінологією Михайла Подоляка, "м'якою капітуляцією" України.

Коли влада боїться народного невдоволення, ефективний спосіб не стати його жертвою - самій його очолити та організувати "полювання на відьом". Банкова вже має список "відьом": це Байден, який "не давав зброї", це генерали, які "провалили підготовку до війни", і це, ясна річ, Порошенко.

Виправдані ці надії чи ні, але Банкова вже ухвалила рішення, мости спалено.