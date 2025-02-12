Порошенко повідомив про вручення йому 15 повісток ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) направило народному депутату України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенко 15 повісток, повідомляється на сайті політсили у середу.

"Ось 15 повісток ДБР. Для них немає критичної ситуації на фронті, немає загрози оточення Покровська, немає розвитку можливого наступу в напрямку Слов'янськ - Краматорськ, немає ворога на кодоні Дніпропетровської області і розвитку можливого наступу на Павлоград, який ми спільно маємо зупинити. Для них є боротьба з Порошенком", - прокоментував Порошенко.

За словами політика, повістки виписані на дати з 14 до 28 лютого, тому під загрозою заплановані поїздки на Мюнхенську безпекову конференцію та на фронт.

"Ніколи такого не було - і от знову. Традиційна практика не випуску Порошенка на найважливіші міжнародні події зараз вже себе вичерпала. Після візиту до Вашингтона, зустрічі з командою Трампа в Мюнхені мали відбутися і зустрічі з командою віце-президента, і зустрічі з уповноваженим представником президента Трампа, і зустрічі з лідерами Конгресу, і зустрічі з нашими європейськими - сьогодні у виїзді Порошенку відмовлено. Бояться", - сказав Порошенко.