Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Порошенко повідомив про вручення йому 15 повісток ДБР

16:00 12.02.2025 |

Політика

 

Державне бюро розслідувань (ДБР) направило народному депутату України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенко 15 повісток, повідомляється на сайті політсили у середу.

"Ось 15 повісток ДБР. Для них немає критичної ситуації на фронті, немає загрози оточення Покровська, немає розвитку можливого наступу в напрямку Слов'янськ - Краматорськ, немає ворога на кодоні Дніпропетровської області і розвитку можливого наступу на Павлоград, який ми спільно маємо зупинити. Для них є боротьба з Порошенком", - прокоментував Порошенко.

За словами політика, повістки виписані на дати з 14 до 28 лютого, тому під загрозою заплановані поїздки на Мюнхенську безпекову конференцію та на фронт.

"Ніколи такого не було - і от знову. Традиційна практика не випуску Порошенка на найважливіші міжнародні події зараз вже себе вичерпала. Після візиту до Вашингтона, зустрічі з командою Трампа в Мюнхені мали відбутися і зустрічі з командою віце-президента, і зустрічі з уповноваженим представником президента Трампа, і зустрічі з лідерами Конгресу, і зустрічі з нашими європейськими - сьогодні у виїзді Порошенку відмовлено. Бояться", - сказав Порошенко.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7927
  0,1231
 0,30
EUR
 1
 43,3557
  0,3443
 0,80

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3529  0,06 0,15 42,0075  0,11 0,25
EUR 42,8729  0,13 0,30 43,6171  0,14 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8000  0,09 0,22 41,8150  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес