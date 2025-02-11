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Порошенко візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції на запрошення Крістофа Гойсгена
12:11 11.02.2025 |
Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність", президент України у 2014-19рр Петро Порошенко візьме участь у 61-й Мюнхенській безпековій конференції в Німеччині на запрошення Голови MSC Крістофа Гойсгена, повідомляється на сайті політсили.
Під час панельних дискусій Петро Порошенко представить своє бачення шляхів посилення переговорних позицій України, зміцнення безпеки на європейському континенті, важливості консолідації внутрішньої та трансатлантичної єдності.
Плануються зустрічі Петра Порошенка з представниками політичних та ділових кіл європейських країн, а також нової американської адміністрації.
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