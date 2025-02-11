Порошенко візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції на запрошення Крістофа Гойсгена

"І я сказав їм, що хочу отримати рідкоземельні метали на суму, еквівалентну 500 мільярдам доларів. І вони, по суті, погодилися це зробити. Тож, принаймні, ми не почуваємося нерозумно. В іншому разі ми були б дурні. Я сказав їм, що ми повинні щось отримати", - Трамп.