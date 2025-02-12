Міноборони: Добровольці, які приєднались до ЗСУ до змін умов контракту, теж отримають мільйон

Добровольці віком 18-24 років, які приєдналися до війська ще до нових умов контракту, теж можуть отримати мільйон гривень.

Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону

"Виплата грошової винагороди у розмірі один мільйон гривень передбачена тим військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу, які приєдналися до війська у віці до 25 років ще до того, як нові умови контракту набули чинності".

За словами Лазуткіна, військовослужбовці віком до 25 років, які добровільно підписали контракт із військом, можуть звернутися до своїх командирів і дізнатися про алгоритм отримання грошової винагороди.

Також він додав, що після закінчення строку дії контракту військовослужбовці мають право звільнитися або укласти новий контракт. При цьому громадяни, які відслужили за контрактом, не можуть бути призвані до війська по мобілізації впродовж 12 місяців.