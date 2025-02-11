Уряд затвердив порядок контрактів із ЗСУ для 18-24-річних

Кабінет міністрів України у вівторок, 11 лютого, затвердив порядок однорічних контрактів із Збройними силами України (ЗСУ) для добровольців віком від 18 до 24 років, повідомив міністр облорони України Рустем Умєров.

"Це рішення дозволить залучити вмотивованих громадян, які із визначеного переліку обиратимуть посаду та бригаду, проходитимуть інтенсивну підготовку й отримають гідне фінансове та соціальне забезпечення. Ми створюємо нову систему комплектування армії, яка відповідає викликам часу", - зазначив він в дописі у Facebook.

За словами Умєрова, однорічний контракт для добровольців віком від 18 до 24 років передбачає базову загальновійськову підготовку, фахову підготовку та курс адаптації у військовій частині.

Для того, аби підписати контракт, добровольці мають подати заявку на сайті 18-24.army.gov.ua або обрати бригаду в "Резерв+", після чого вони отримають консультацію рекрутера.

Мільйон гривень одноразової грошової допомоги

З-поміж іншого, добровольці отримають один мільйон гривень одноразової грошової допомоги, розповів Умєров. Так, 200 тисяч виплатять після підписання контракту, ще 300 тисяч - після проходження підготовки, а 500 тисяч - у день виключення зі списків особового складу військової частини.

Щомісячне грошове забезпечення добровольців складатиме до 120 тисяч гривень, також передбачається додаткова винагорода за виконання бойових завдань, додав міністр.

"Крім того, передбачена компенсація оренди житла на час служби, а після її завершення - можливість отримати іпотеку під 0 відсотків у межах програми "єОселя". Також передбачена низка соціальних гарантій. Наприклад, навчання у закладах вищої освіти в межах установлених квот за державний кошт після закінчення контракту", - зазначив Умєров.

За його словами, такі добровольці також не підлягатимуть мобілізації протягом 12 місяців після завершення контракту й отримають право на вільний виїзд за кордон після звільнення зі служби.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю агентству Reuters 7 лютого заявив про те, що міністерство оборони України разом із бойовими бригадами напрацьовують опцію, яка передбачала би можливість укладення контракту зі Збройними силами України для молодих людей віком від 18 до 24 років.