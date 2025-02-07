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АНАЛІТИКА

Адміністрація Трампа розпускає підрозділ при Міністерстві юстиції, який займався російськими олігархами

 

Міністерство юстиції США розформовує оперативну групу KleptoCapture, створену для відстеження за дотриманням санкцій проти близьких до Кремля російських олігархів та переслідування їхніх активів.

Як передає Укрінформ з посиланням на Reuters, у службовій записці генеральної прокурорки Пем Бонді, яку вона поширила в середу в перший день її перебування на посаді, ідеться про те, що ця робота припиняється, а ресурси, які спрямовувалися на застосування санкцій і арешт активів олігархів, будуть перенаправлені на боротьбу з наркокартелями й міжнародними бандами.

Крім того, підрозділ Міністерства юстиції, який забезпечує дотримання закону США про боротьбу з корупцією за кордоном, відтепер займатиметься переважно розслідуванням випадків хабарництва, пов'язаних з картелями, ідеться у службовій записці.

Стаття на тему:

07.02.2025 У Трампа оцінили дію теперішніх санкції проти РФ на 3 з 10: готові подвоїти
За словами Келлога, застосування санкцій проти Росії можна оцінити «лише на трійку» за 10-бальною шкалою за ступенем болючості економічного тиску. Самі ж санкції США - наприклад, ті, що націлені на енергетичний сектор Росії - можливо посилити принаймні вдвічі.

Адміністрація експрезидента Джо Байдена вжила низку заходів для обмеження фінансових можливостей багатих поплічників російського правителя Володимира Путіна та покарання тих, хто сприяє порушенню санкцій і експортного контролю. З цією метою при Міністерстві юстиції було створено оперативну групу KleptoCapture.

Група висунула, зокрема, звинувачення проти алюмінієвого магната Олега Дерипаски й телемагната Костянтина Малофєєва в порушенні санкцій, а також конфіскувала яхти, що належали олігархам Сулейману Керімову й Віктору Вексельбергу, які потрапили під санкції.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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