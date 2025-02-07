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Адміністрація Трампа розпускає підрозділ при Міністерстві юстиції, який займався російськими олігархами
09:01 07.02.2025 |
Міністерство юстиції США розформовує оперативну групу KleptoCapture, створену для відстеження за дотриманням санкцій проти близьких до Кремля російських олігархів та переслідування їхніх активів.
Як передає Укрінформ з посиланням на Reuters, у службовій записці генеральної прокурорки Пем Бонді, яку вона поширила в середу в перший день її перебування на посаді, ідеться про те, що ця робота припиняється, а ресурси, які спрямовувалися на застосування санкцій і арешт активів олігархів, будуть перенаправлені на боротьбу з наркокартелями й міжнародними бандами.
Крім того, підрозділ Міністерства юстиції, який забезпечує дотримання закону США про боротьбу з корупцією за кордоном, відтепер займатиметься переважно розслідуванням випадків хабарництва, пов'язаних з картелями, ідеться у службовій записці.
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За словами Келлога, застосування санкцій проти Росії можна оцінити «лише на трійку» за 10-бальною шкалою за ступенем болючості економічного тиску. Самі ж санкції США - наприклад, ті, що націлені на енергетичний сектор Росії - можливо посилити принаймні вдвічі.
Адміністрація експрезидента Джо Байдена вжила низку заходів для обмеження фінансових можливостей багатих поплічників російського правителя Володимира Путіна та покарання тих, хто сприяє порушенню санкцій і експортного контролю. З цією метою при Міністерстві юстиції було створено оперативну групу KleptoCapture.
Група висунула, зокрема, звинувачення проти алюмінієвого магната Олега Дерипаски й телемагната Костянтина Малофєєва в порушенні санкцій, а також конфіскувала яхти, що належали олігархам Сулейману Керімову й Віктору Вексельбергу, які потрапили під санкції.
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