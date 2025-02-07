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У Трампа оцінили дію теперішніх санкції проти РФ на 3 з 10: готові подвоїти
08:51 07.02.2025 |
Президент США Дональд Трамп готовий подвоїти американські санкції, щоб змусити Росію припинити війну в Україні.
Про це заявив в інтерв'ю The New York Post спецпредставник Трампа Кіт Келлогг, повідомляє "Європейська правда".
За словами Келлога, застосування санкцій проти Росії можна оцінити "лише на трійку" за 10-бальною шкалою за ступенем болючості економічного тиску. Самі ж санкції США - наприклад, ті, що націлені на енергетичний сектор Росії - можливо посилити принаймні вдвічі.
"Ви дійсно можете посилити санкції - особливо останні санкції (проти видобутку та експорту нафти)", - сказав він.
"І якщо хтось і розуміє важелі впливу, то це президент Дональд Трамп, і ви можете бачити це на прикладі того, що він нещодавно зробив (у вирішенні інших зовнішніх проблем)", - додав Келлог.
Минулого четверга Трамп зібрав в Овальному кабінеті свою команду радників і членів кабінету, які займаються питаннями національної безпеки. На зустрічі, за словами Келлога, вони обговорили, як використовувати всі елементи національної влади, щоб покласти край війні Росії проти України.
"Вирішення російсько-української війни - це справа рук усієї адміністрації, тому потрібен загальнодержавний підхід", - сказав генерал.
Нагадаємо, минулого тижня Келлог говорив агентству Reuters, що в Україні "повинні відбутись" президентські та парламентські вибори, які заборонені українським законодавством на час воєнного стану.
Напередодні Келлог наполіг, що Україна має бути готова провести вибори під час війни, бо це "ознака здорової демократії".
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