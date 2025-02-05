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АНАЛІТИКА

Трамп вважає, що США мають заволодіти сектором Гази

 

Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що Сполучені Штати "візьмуть під свій контроль" сектор Гази - він не виключив, що це відбудеться за допомогою американських військ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час пресконференції з прем'єром Ізраїлю Біняміном Натаньягу в вівторок, його цитує телеканал CNN.

Трамп заявив, що, контролюючи сектор Гази, Сполучені Штати відновлять землю, зруйновану після 15 місяців війни.

"США візьмуть під свій контроль сектор Гази, і ми також зробимо з ним свою роботу", - сказав Трамп, описавши своє бачення цього регіону як нової "Рив'єри".

"Ми будемо володіти ним, і нестимемо відповідальність за демонтаж усіх небезпечних нерозірваних бомб та іншої зброї на цій території, розчистимо цю місцевість і позбудемося зруйнованих будівель", - сказав президент США.

Відповідаючи на питання, чи готовий він відправити американські війська для заповнення вакууму безпеки в Газі, Трамп не виключив такої можливості.

"Що стосується Гази, ми зробимо те, що необхідно. Якщо це буде необхідно, ми це зробимо. Ми візьмемо на себе цей шматок і будемо його розвивати", - сказав він.

Коментарі Трампа відкривають безліч питань про те, як відбуватиметься "взяття під контроль" цієї землі, якими будуть юридичні процедури і хто платитиме за це.

"Я бачу довгострокову позицію власника, і я бачу, що це принесе велику стабільність цій частині Близького Сходу, а можливо, і всьому Близькому Сходу", - сказав Трамп журналістам.

"Це не було легким рішенням. Усім, з ким я говорив, подобається ідея того, що Сполучені Штати володітимуть цим шматком землі, розвиватимуть його і створять тисячі робочих місць, і це буде щось чудове", - додав президент США.

При цьому, за планами Трампа, палестинців практично не залишиться на цих територіях. Раніше у вівторок Трамп висловив думку, щоб жителі Гази переїхали у нове місце проживання, надане однією або кількома країнами Близького Сходу.

"Чому вони (палестинці) повинні хотіти повернутися? Це місце перетворилося на пекло", - сказав Трамп, ігноруючи репортера, який вигукнув: "Тому що це їхній дім".

Замість Гази він запропонував надати палестинцям "хороший, свіжий, красивий шматок землі" для життя.

Раніше Трамп висловлював думку, що він хоче, аби Йорданія і Єгипет прийняли палестинців з Гази на свою територію "тимчасово або у довгостроковій перспективі".

Напередодні Трамп видав указ про заборону на майбутнє фінансування агентства ООН з надання допомоги сектору Гази.
 

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