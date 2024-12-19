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Світовий банк виділяє Україні перші кошти кредиту США за рахунок росактивів
23:56 18.12.2024 |
Виконавча рада Світового банку в середу, 18 грудня, схвалила виділення Україні 2,05 мільярда доларів, частину з яких уперше становитиме позика США за рахунок заморожених активів Росії.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", ідеться в пресрелізі Світового банку.
Нова фінансова допомога Україні охоплює 1,05 мільярда доларів кредиту, які Україна отримає через Трастовий фонд для України (ADVANCE) за рахунок ресурсів Міжнародного банку реконструкції та розвитку.
Решта 1 мільярд доларів - це грант фонду Світового банку "Сприяння залученню ресурсів для інвестицій у зміцнення фінансового посередництва в Україні" (FORTIS Ukraine FIF).
Саме у цей фонд США раніше перерахували 20 мільярдів доларів, забезпечені за рахунок доходів від заморожених російських активів.
Новий транш Світового банку "спрямований на підтримку уряду України у впровадженні реформ, які зміцнять економічний потенціал країни та покращать макрофінансову стабільність", зазначається в пресрелізі.
Серед іншого, кошти будуть спрямовані Міністерству фінансів України для бюджетної підтримки, а також на політичні реформи, спрямовані на зміцнення економічної стабільності та сприяння структурним зрушенням у бік сталого зростання.
Ідеться про заходи, спрямовані на посилення конкуренції в залізничному секторі, сприяння виробництву відновлюваної енергії, збільшення кредитування сільського господарства та впорядкування участі держави в банківському секторі.
Нагадаємо, 10 грудня США напередодні оголосили про виділення 20 мільярдів доларів на користь України у спеціальний фонд Світового банку.
Це частина плану "Групи семи" з надання Україні 50 мільярдів євро за рахунок активів РФ: кошти надаватимуться формально як кредит, але погашатимуться за рахунок податку з надприбутків, отриманих від заморожених російських активів.
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