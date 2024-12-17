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Раді пропонують відкликати Бойка з комітету з прав людини
09:55 17.12.2024 |
Група народних депутатів пропонує відкликати голову депутатської групи "Платформа за життя та мир" Юрія Бойка з посади члена комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Відповідний проєкт постанови № 12327 зареєстровано у Верховній Раді в понеділок, повідомляє сайт парламенту.
Серед авторів проєкту постанови - Ярослав Юрчишин (фракція "Голос"), Микола Княжицький ("Європейська солідарність"), Галина Янченко ("Слуга народу").
Як повідомлялося, Бойко розмістив у соцмережі "Тікток" заяву, в якій заявив про зростаючу підтримку його політсили за рахунок людей, які нібито страждають від якихось "радикалів" в Україні, а також про нібито заборону говорити рідною мовою.
Бойко був співголовою забороненої у 2022 році партії "Опозиційна платформа - За життя".
Стаття на тему:
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