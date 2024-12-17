У Москві підірвали генерала, якого СБУ вчора звинуватила у застосуванні хімзброї проти ЗСУ

У Москві вранці на Рязанському проспекті пролунав вибух. Відомо про двох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

За словами очевидців, вибух пролунав о 06:11 ранку. За попередньою інформацією, за кілька годин до інциденту невідомий припаркував біля під'їзду будинку самокат, до ручки якого, судячи з усього, було примотано саморобний вибуховий пристрій (СВП).

Внаслідок вибуху загинуло двоє людей, а саме, як вважають:

* начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії, генерал-лейтенант Ігор Кириллов;

* ще одним загиблим, заздалегідь, є при помічник.

Зазначимо, лише вчора СБУ заочно повідомила про підозру цьому російському генералу. За даними Служби безпеки України, він відповідальний за масове застосування росіянами забороненої хімічної зброї проти Сил оборони на східному та південному напрямках України.

Зокрема, за його наказом з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 4,8 тисяч випадків використання ворогом хімічних боєприпасів.





Як уточнюють Telegram-канали, внаслідок вибуху в Москві у будинку вирвало під'їзні двері, а також вибило скло. Крім цього, було пошкоджено службову машину генерала.

Сама детонація могла бути проведена дистанційно. Імовірно, підривник або його спільник могли навіть не перебувати в зоні видимості, а отримати доступ до камери під'їзду, які є у багатьох жителів ЖК.

Російський Telegram-канал Mash пише, що другим загиблим під час вибуху в Москві виявився водій генерал-лейтенанта. Він, як стверджується, приїхав за начальником близько 6 ранку, щоб відвезти його на роботу.

Наразі територію навколо будинку на Рязанському проспекті оглядають сапери. Самокат, до якого, заздалегідь, прикріпили СВУ, заберуть на експертизу.

Слідчий комітет Російської Федерації офіційно підтвердив смерть генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова та його помічника.

"На місці події працюють слідчі, криміналісти та оперативні служби. Проводяться слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин скоєного злочину", - йдеться в повідомленні.