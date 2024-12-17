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Трамп не виключив, що скасує дозвіл на далекобійні удари по Росії
23:58 16.12.2024 |
Обраний президент США Дональд Трамп розкритикував рішення адміністрації Джо Байдена дозволити Україні завдавати далекобійних ударів по території Росії.
Про це він сказав під час виступу в місті Палм-Біч штату Флорида в понеділок, 16 грудня, повідомляє "Європейська правда".
На думку Трампа, США не повинні були дозволяти Україні завдавати удари "на відстань 200 миль (приблизно 320 кілометрів. - Ред.) углиб Росії".
"Вони погано вчинили. Через це були залучені корейці, Північна Корея", - додав він (хоча насправді дозвіл на далекобійні удари настав після залучення північнокорейських військ Росією).
Також обраний президент США стверджує, що у Байдена не проконсультувались із ним, перш ніж ухвалити рішення щодо далекобійних ударів.
"Я не думаю, що це мали дозволити - точно не за лічені тижні до того, як я стану президентом. Чому вони це зробили, не спитавши мене про те, що я думаю? Я б не дав їм цього зробити. Я думаю, що вони зробили велику помилку", - сказав Трамп.
На питання, чи може обраний президент США переглянути рішення щодо ударів після того, як вступить на посаду, він сказав: "Можливо".
Нагадаємо, обраний Дональдом Трампом радник з національної безпеки Білого дому, конгресмен від Флориди Майк Волц у листопаді заявив, що дозвіл на удари ракетами ATACMS по території Росії веде до ескалації.
Сам Трамп також запевнив, що його команда працює над "припиненням війни" в Україні та досягла "деякого прогресу".
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