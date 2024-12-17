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АНАЛІТИКА

Трамп не виключив, що скасує дозвіл на далекобійні удари по Росії

 

Обраний президент США Дональд Трамп розкритикував рішення адміністрації Джо Байдена дозволити Україні завдавати далекобійних ударів по території Росії.

Про це він сказав під час виступу в місті Палм-Біч штату Флорида в понеділок, 16 грудня, повідомляє "Європейська правда".

На думку Трампа, США не повинні були дозволяти Україні завдавати удари "на відстань 200 миль (приблизно 320 кілометрів. - Ред.) углиб Росії".

"Вони погано вчинили. Через це були залучені корейці, Північна Корея", - додав він (хоча насправді дозвіл на далекобійні удари настав після залучення північнокорейських військ Росією).

Також обраний президент США стверджує, що у Байдена не проконсультувались із ним, перш ніж ухвалити рішення щодо далекобійних ударів.

"Я не думаю, що це мали дозволити - точно не за лічені тижні до того, як я стану президентом. Чому вони це зробили, не спитавши мене про те, що я думаю? Я б не дав їм цього зробити. Я думаю, що вони зробили велику помилку", - сказав Трамп.

На питання, чи може обраний президент США переглянути рішення щодо ударів після того, як вступить на посаду, він сказав: "Можливо".

Нагадаємо, обраний Дональдом Трампом радник з національної безпеки Білого дому, конгресмен від Флориди Майк Волц у листопаді заявив, що дозвіл на удари ракетами ATACMS по території Росії веде до ескалації.

Сам Трамп також запевнив, що його команда працює над "припиненням війни" в Україні та досягла "деякого прогресу".
Ключові теги: США, Росія
 

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