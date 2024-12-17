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АНАЛІТИКА

Країни північної Європи перевірятимуть страховки в суден тіньового флоту Росії

 

Дванадцять держав північної Європи домовилися про додаткові заходи щодо боротьби з російським тіньовим флотом, який транспортує нафту і нафтопродукти в обхід накладених країнами Заходу обмежень.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому ввечері в понеділок урядом Естонії, передає Укрінформ.

За словами прем'єр-міністра Естонії Крістена Міхала, тіньовий флот РФ становить загрозу безпеці, економіці та навколишньому середовищу країн Європи, тому необхідні рішучі заходи, щоб завадити його функціонуванню.

«Росія використовує свій тіньовий флот для обходу санкцій і зменшення їхнього впливу. Дванадцять країн домовилися перешкоджати та стримувати тіньовий флот РФ, щоб запобігти незаконним операціям і збільшити витрати Росії на війну проти України», - йдеться в повідомленні.

Шість країн - Велика Британія, Данія, Швеція, Польща, Фінляндія та Естонія, як зазначається, дадуть вказівку своїм відомствам, відповідальним за мореплавство, вимагати від підозрілих суден, які проходять через протоку Ла-Манш, Данські протоки, а також Фінську затоку документи про страхування. Зібрана інформація, як і інформація про судна, що відмовляться надавати відомості, аналізуватиметься, і на її підставі ухвалюватимуть ті чи інші рішення. Зазначається, що підозрілі судна не зупинятимуть, а йдеться лише про запит інформації.

Це рішення було підтримано також Німеччиною, Ісландією, Латвією, Литвою, Нідерландами та Норвегією, однак чи братимуть ці країни участь у перевірках, не уточнено.

Як повідомляв Укрінформ, судна російського тіньового флоту, як правило, застраховані не в морських страхових компаніях, а звертаються за послугами страхування до російських компаній чи маловідомих фірм з таких країн, як Камерун і Киргизстан.

Повідомлення опубліковано того самого дня, коли глави МЗС країн Євросоюзу схвалили 15-й пакет санкцій щодо РФ. До нього, зокрема, увійшли й санкції проти понад 50 суден тіньового флоту РФ.
Ключові теги: Росія
 

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