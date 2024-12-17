Росія вже віддає «все, що може»: Путін поскаржився на неможливість збільшувати витрати на війну

Росія не може нескінченно збільшувати витрати на армію, які вже сягнули третини видатків російського бюджету.

Про це російський диктатор Путін заявив на розширеній колегії Міноборони РФ, передає Інтерфакс.

"Для того, щоб усі компоненти в країні, всі складові життєдіяльності держави - економіка, соціальна сфера в найширшому розумінні цього слова, наука, освіта, охорона здоров'я розвивалися, "розгойдувати" до нескінченності, підвищувати до нескінченності ці витрати (на оборону, - ред.) ми теж не можемо", - сказав Путін.

За його словами, Росія вже віддає на фінансування військ "все, що може".

Своєю чергою міністр оборони РФ Андрій Білоусов заявив, що витрати на "національну оборону" сягнули 32,5% усіх видатків федерального бюджету.

"Вже сьогодні рівень видатків на національну оборону досяг показника в 6,3% ВВП, 32,5% федерального бюджету. Це диктує жорсткі вимоги до ефективності нашої роботи", - сказав російський міністр.

Він додав, що під час розбудови армії необхідно враховувати можливості бюджету.

Як повідомлялося, 1 грудня Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2025-2027 роки. Так, наступного року російський уряд збільшить витрати за статтею "національна оборона" до нового рекорду в 13,49 трлн руб. Порівняно з поточним роком (10,8 трлн руб.) військовий бюджет збільшиться на 25%, стосовно 2023 року (6,8 трлн руб.) - удвічі, а якщо порівнювати з 2021 роком (3,5 трлн руб.) - зросте практично в 4 рази.