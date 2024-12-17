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Росія вже віддає «все, що може»: Путін поскаржився на неможливість збільшувати витрати на війну
16:06 16.12.2024 |
Про це російський диктатор Путін заявив на розширеній колегії Міноборони РФ, передає Інтерфакс.
"Для того, щоб усі компоненти в країні, всі складові життєдіяльності держави - економіка, соціальна сфера в найширшому розумінні цього слова, наука, освіта, охорона здоров'я розвивалися, "розгойдувати" до нескінченності, підвищувати до нескінченності ці витрати (на оборону, - ред.) ми теж не можемо", - сказав Путін.
За його словами, Росія вже віддає на фінансування військ "все, що може".
Своєю чергою міністр оборони РФ Андрій Білоусов заявив, що витрати на "національну оборону" сягнули 32,5% усіх видатків федерального бюджету.
"Вже сьогодні рівень видатків на національну оборону досяг показника в 6,3% ВВП, 32,5% федерального бюджету. Це диктує жорсткі вимоги до ефективності нашої роботи", - сказав російський міністр.
Він додав, що під час розбудови армії необхідно враховувати можливості бюджету.
Як повідомлялося, 1 грудня Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2025-2027 роки. Так, наступного року російський уряд збільшить витрати за статтею "національна оборона" до нового рекорду в 13,49 трлн руб. Порівняно з поточним роком (10,8 трлн руб.) військовий бюджет збільшиться на 25%, стосовно 2023 року (6,8 трлн руб.) - удвічі, а якщо порівнювати з 2021 роком (3,5 трлн руб.) - зросте практично в 4 рази.
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