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АНАЛІТИКА

У Трампа анонсували візити, щоб «вислухати» позиції сторін війни в Україні

 

Номінований обраним президентом США спеціальний представник з питань Росії та України Кіт Келлог заявив, що готує візити, аби вислухати позицію сторін повномасштабної війни.

Про це він сказав в ефірі Fox News, повідомляє "Європейська правда".

На питання про можливі візити до Європи, Росії чи України Келлог заявив, що в команді Трампа "готують плани поїхати й просто послухати" сторони, оскільки вести переговори від імені США там ще не вповноважені.

"Але не завадить прислухатися до людей... більш активно, з огляду на календар, намагаючись зробити це в найближчій перспективі та переконатися, що у нас є правильні елементи, які ми можемо представити президенту Трампу", - додав він.

Келлог підкреслив, що саме обраний президент США буде ухвалювати остаточні рішення у цьому звʼязку.

"Наша робота полягає в тому, щоб допомогти йому досягти успіху для американського народу. І ми це зробимо. Ми збираємося довести цю війну в Європі до завершення, успішного завершення і для американського народу теж", - зазначив посадовець.

Обраний президент США Дональд Трамп наприкінці листопада оголосив, що обрав кандидатуру генерала у відставці Кіта Келлога на посаду свого "спеціального представника з питань України та Росії".

Келлог потрапив у команду Трампа як радник із нацбезпеки в апараті віцепрезидента Майка Пенса та керівник апарату Ради національної безпеки Білого дому.

Нині Келлог працює в протрампівському мозковому центрі America First Policy Institute, де долучився до складання пропозиції "мирного плану" для України, яка була представлена цього літа.
Ключові теги: США, Росія
 

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