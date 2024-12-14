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У Трампа анонсували візити, щоб «вислухати» позиції сторін війни в Україні
23:53 13.12.2024 |
Номінований обраним президентом США спеціальний представник з питань Росії та України Кіт Келлог заявив, що готує візити, аби вислухати позицію сторін повномасштабної війни.
Про це він сказав в ефірі Fox News, повідомляє "Європейська правда".
На питання про можливі візити до Європи, Росії чи України Келлог заявив, що в команді Трампа "готують плани поїхати й просто послухати" сторони, оскільки вести переговори від імені США там ще не вповноважені.
"Але не завадить прислухатися до людей... більш активно, з огляду на календар, намагаючись зробити це в найближчій перспективі та переконатися, що у нас є правильні елементи, які ми можемо представити президенту Трампу", - додав він.
Келлог підкреслив, що саме обраний президент США буде ухвалювати остаточні рішення у цьому звʼязку.
"Наша робота полягає в тому, щоб допомогти йому досягти успіху для американського народу. І ми це зробимо. Ми збираємося довести цю війну в Європі до завершення, успішного завершення і для американського народу теж", - зазначив посадовець.
Обраний президент США Дональд Трамп наприкінці листопада оголосив, що обрав кандидатуру генерала у відставці Кіта Келлога на посаду свого "спеціального представника з питань України та Росії".
Келлог потрапив у команду Трампа як радник із нацбезпеки в апараті віцепрезидента Майка Пенса та керівник апарату Ради національної безпеки Білого дому.
Нині Келлог працює в протрампівському мозковому центрі America First Policy Institute, де долучився до складання пропозиції "мирного плану" для України, яка була представлена цього літа.
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