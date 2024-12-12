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Трамп: Єдиний спосіб зупинити війну – не покидати Україну
16:52 12.12.2024 |
Новообраний президент США Дональд Трамп запевнив, що у своїх спробах врегулювати російсько-українську війну не відмовиться від України.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Time у публікації, присвяченій визнанню Трампа людиною року.
Відповідаючи на запитання про те, чи відмовиться він від України, Трамп сказав, що використає підтримку України з боку США як важіль тиску на Росію в переговорах про припинення війни.
"Я хочу досягти угоди, - сказав він, - і єдиний спосіб досягти угоди - це не покидати Україну", - запевнив обраний президент США.
Видання нагадує, що під час передвиборчої кампанії Трамп любив хвалитися обіцянками, що йому вдасться укласти мирну угоду між Росією та Україною за 24 години. Тепер він визнав, що це складніше, ніж він показував.
"Близький Схід - проблема, з якою легше впоратися, ніж те, що відбувається з Росією та Україною. Кількість загиблих молодих солдатів, які лежать на полях повсюди, приголомшує. Те, що відбувається - божевілля", - заявив Трамп.
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