Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп: Зеленський хоче укласти мир, хоче припинення вогню

 

Обраний президент США Дональд Трамп поділився своїми висновками із розмови з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі, куди обоє їздили на церемонію відкриття Нотр-Даму, та заявив, що "формує концепцію" реалізації свого задуму про швидке припинення війни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The New York Post на основі телефонного інтерв'ю з Трампом після його поїздки до Парижа.

Трамп заявив, що говорив із Зеленським про те, як завершити війну, і що він "готовий до перемовин".

"Він хоче домовлятися про мир. Це дещо нове", - сказав Дональд Трамп.

"Він хоче домовлятися про припинення вогню.. Ми не говорили про деталі. Він вважає, що вже час, і Путін має подумати, що вже час, тому що він програв. Коли ви поклали 700 тисяч людей, то вже час. Це не закінчиться, поки не домовитись про мир", - заявив обраний президент США.

Трамп додав, що "формулює концепцію того, як закінчити цю безглузду війну".

Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5093
  0,0647
 0,16
EUR
 1
 43,8525
  0,0042
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1988  0,06 0,14 41,7727  0,07 0,16
EUR 43,5827  0,03 0,07 44,2846  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5200  0,05 0,12 41,5300  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес