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Трамп: Зеленський хоче укласти мир, хоче припинення вогню
12:40 09.12.2024 |
Обраний президент США Дональд Трамп поділився своїми висновками із розмови з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі, куди обоє їздили на церемонію відкриття Нотр-Даму, та заявив, що "формує концепцію" реалізації свого задуму про швидке припинення війни.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The New York Post на основі телефонного інтерв'ю з Трампом після його поїздки до Парижа.
Трамп заявив, що говорив із Зеленським про те, як завершити війну, і що він "готовий до перемовин".
"Він хоче домовлятися про мир. Це дещо нове", - сказав Дональд Трамп.
"Він хоче домовлятися про припинення вогню.. Ми не говорили про деталі. Він вважає, що вже час, і Путін має подумати, що вже час, тому що він програв. Коли ви поклали 700 тисяч людей, то вже час. Це не закінчиться, поки не домовитись про мир", - заявив обраний президент США.
Трамп додав, що "формулює концепцію того, як закінчити цю безглузду війну".
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