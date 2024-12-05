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Україна і ЄС підписали угоду щодо використання прибутків від заморожених активів РФ
14:26 05.12.2024 |
Міністр фінансів Сергій Марченко підписав угоду з ЄС про створення Механізму кредитного співробітництва для України (ULCM), який дозволить використовувати доходи від заморожених активів РФ для погашення позик на суму до 45 млрд євро в межах ініціативи G7 ERA.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство фінансів.
"Міністр фінансів Сергій Марченко підписав угоду про започаткування Механізму кредитного співробітництва для України (Ukraine Loan Cooperation Mechanism, ULCM), який створить правову рамку для обслуговування та погашення коштів, отриманих Україною, яка може сягати до 45 млрд євро", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що новий механізм дозволить використовувати доходи від заморожених суверенних активів Росії для покриття основної суми позики, відсотків та інших витрат, пов'язаних із кредитами, залученими від партнерів у межах ініціативи G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine).
Кошти, доступні через ULCM, матимуть цільове призначення і можуть бути використані виключно для погашення відповідних позик, наданих Україні кредиторами у межах ініціативи G7 ERA.
Як повідомлялося, 4 грудня міністр фінансів України Сергій Марченко, голова НБУ Андрій Пишний та віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс підписали меморандум про взаєморозуміння та кредитну угоду між Україною та Європейським Союзом щодо залучення до 35 млрд євро макрофінансової допомоги (MFA). Ці кошти також надаватимуться відповідно до нового Механізму кредитного співробітництва для України.
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