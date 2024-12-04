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АНАЛІТИКА

Україна підписала кредитну угоду з ЄС про залучення до EUR35 млрд у межах ініціативи G7

 

Міністр фінансів Сергій Марченко та голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний від української сторони підписали Кредитну угоду з Європейським Союзом щодо залучення до EUR35 млрд макрофінансової допомоги (MFA), сказано на сайті Мінфіну в середу вранці.

"Остаточний обсяг MFA буде визначено після затвердження суми кредитів усіх сторін ініціативи. З огляду на запропоноване фінансування Сполученими Штатами в $20 млрд, макрофінансова допомога від ЄС може становити EUR18 млрд", - уточнює відомство.

Зазначається, що підписантом від ЄС виступив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Мінфін зазначає, що ці кошти є частиною ініціативи країн G7 щодо механізму Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine (ERA), у межах якої загалом планується надати $50 млрд. Погашення позики відбуватиметься за рахунок майбутніх доходів від заморожених суверенних активів РФ у ЄС.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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