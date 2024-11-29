«Помилка друкаря»: Закон про підвищення податків все ж набуде чинності 1 грудня

Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану", який передбачає історичне підвищення податків набуде чинності 1 грудня 2024 року.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Безсонна ніч і є результат - ресурсний закон набуде чинності 1 грудня 2024 року. Опублікований буде відповідно 30 листопада. Здоровий глузд переміг. Будемо вважати це помилкою друкаря", - зазначив він.

Напередодні закон підписав президент Володимир Зеленський та ввечері того ж дня його опублікували в Голосі України.

Через це він мав би набрати чинності наступного дня після публікації - тобто з 29 листопада. Це означало б, що військовий збір вже на 5% довелося б платити за два дні листопада. Утім, наразі закон уже зник з публікації.

Нагадаємо, що до закону будуть вноситися зміни. Податковий комітет ВР підтримав поправку до законодавства, яка передбачає, що запровадження військового збору для фізичних осіб-підприємців набуде чинності з 1 січня 2025 року.

20 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає історичне збільшення податків, передусім - військового збору, який також почнуть платити ФОПи. Законопроєкт розглядався у парламенті як невідкладний, в уряді наполягали на його якнайшвидшому ухваленні для забезпечення фінансування Сил оборони вже у 2024 році.

Проте президент Володимир Зеленський його не підписував майже півтора місяці, хоча стаття 94 Конституції вказує, що президент має 15 днів на підписання законопроєкту або його ветування і повернення в парламент на доопрацювання. За даними ЗМІ, затягування підписання закону пов'язане з небажанням голови держави ухвалювати непопулярні рішення.

У Мінфіні прогнозували, що ухвалення закону про підвищення податків мало б принести до держбюджету додаткові 21,6 млрд грн вже у 2024 році, але через затягування його підписання ця сума буде меншою.