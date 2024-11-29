Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Помилка друкаря»: Закон про підвищення податків все ж набуде чинності 1 грудня

 

Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану", який передбачає історичне підвищення податків набуде чинності 1 грудня 2024 року.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Безсонна ніч і є результат - ресурсний закон набуде чинності 1 грудня 2024 року. Опублікований буде відповідно 30 листопада. Здоровий глузд переміг. Будемо вважати це помилкою друкаря", - зазначив він.

Напередодні закон підписав президент Володимир Зеленський та ввечері того ж дня його опублікували в Голосі України.

Через це він мав би набрати чинності наступного дня після публікації - тобто з 29 листопада. Це означало б, що військовий збір вже на 5% довелося б платити за два дні листопада. Утім, наразі закон уже зник з публікації.

Нагадаємо, що до закону будуть вноситися зміни. Податковий комітет ВР підтримав поправку до законодавства, яка передбачає, що запровадження військового збору для фізичних осіб-підприємців набуде чинності з 1 січня 2025 року.

20 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає історичне збільшення податків, передусім - військового збору, який також почнуть платити ФОПи. Законопроєкт розглядався у парламенті як невідкладний, в уряді наполягали на його якнайшвидшому ухваленні для забезпечення фінансування Сил оборони вже у 2024 році.

Проте президент Володимир Зеленський його не підписував майже півтора місяці, хоча стаття 94 Конституції вказує, що президент має 15 днів на підписання законопроєкту або його ветування і повернення в парламент на доопрацювання. За даними ЗМІ, затягування підписання закону пов'язане з небажанням голови держави ухвалювати непопулярні рішення.

У Мінфіні прогнозували, що ухвалення закону про підвищення податків мало б принести до держбюджету додаткові 21,6 млрд грн вже у 2024 році, але через затягування його підписання ця сума буде меншою.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5956
  0,0054
 0,01
EUR
 1
 43,8626
  0,0609
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 09:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2342  0,03 0,07 41,9247  0,00 0,01
EUR 43,6579  0,05 0,10 44,3958  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6100  0,00 0,00 41,6400  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес