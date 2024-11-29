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Податки зростуть вже у листопаді, а не у грудні – Гетманцев

23:59 28.11.2024 |

Економіка, Право

 

Закон про історичне підвищення податків було опубліковано у газеті "Голос України". Відтак він набуде чинності з 29 листопада.

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Багато хто запитує. Так, ресурсний закон опублікований сьогодні", - повідомив Гетманцев.

Гетманцев додав, що зважаючи на термін публікації закону, він набуде чинності з 29 листопада.

"Таким чином, ВЗ за новою ставкою має бути утриманий лише за 2 дні листопада. Щодо ФОП, ми внесли відповідну поправку, згідно якої зобовʼязання зі сплати ВЗ за новими ставками для них будуть діяти з 1 січня 2025 року, якщо правка наступного тижня буде підтримана ВР. Переконаний правка буде підтримана", - додав нардеп.

Як повідомлялося раніше, підвищення податків включає такі зміни:

* Підвищення військового збору із зарплат фізосіб (включно з учасниками режиму "Дія.Сіті") з 1,5% до 5% - з дати набрання чинності законом. Виняток - військовослужбовці (залишиться 1,5%).

* Збільшення з 1 січня 2025 року військового збору за іншими доходами громадян (крім зарплат) з 1,5 до 5%.

* Введення військового збору у розмірі 10% від мінімальної зарплати (зараз - 800 грн) для фізосіб-підприємців першої, другої та четвертої груп.

* Введення військового збору для ФОП третьої групи на суму 1% від доходу.

* Підвищення ставки податку на прибуток за 2024 рік для банків із 25 до 50%. Оскільки вони вже сплатили податки за старою ставкою за більшу частину цього року, новий податок вводиться ретроспективно (заднім числом).

* Підвищення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страхових компаній) з 18% до 25% з 1 січня 2025 року.

* Введення щомісячних авансових платежів з податку на прибуток для АЗС: 30, 45 чи 60 тис. грн за кожну станцію, залежно від її типу. Сума переплат не враховуватиметься для зменшення податкових зобов'язань у майбутньому.

* Введення авансового внеску з податку на прибуток для пунктів обміну валют у розмірі 700 євро за кожен пункт обміну у Києві, 600 євро - у містах із населенням понад 50 тис. євро. осіб, 200 євро - для інших населених пунктів.

* Введення мінімального податку на землю у розмірі 700 грн. та 1 400 грн. за гектар.

* Введення щомісячної звітності з ПДФО, військового збору та єдиного соціального внеску з 1 січня 2025 року. Раніше у Верховній Раді це пов'язувалося із запровадженням "економічного бронювання", але зараз ця норма необхідна для моніторингу відповідності заброньованим новим вимогам.

* Звільнення "національного кешбеку" від оподаткування ПДФО та військовим збором у 2024-2025 роках.

* Підвищення ренти на видобуток щебеню, глини, граніту та піску - не менше 5 дол. за тонну.
За матеріалами: Економічна правда
 

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