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АНАЛІТИКА

В Україні не буде виборів під час війни та зниження мобілізаційного віку - нардеп про План Зеленського

12:54 19.11.2024 |

Політика

 

Вибори до закінчення війни в Україні не проводитимуть, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у своєму телеграм-каналі у вівторок про виступ президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді.

Також, за його словами, в Україні не планується зменшення мобілізаційного віку.

"Буде запроваджено військового омбудсмена і технологічну ставку. Прямі кошти для бригад мають бути збільшені. У березні 2025 року буде індексація пенсій на рівень інфляції... Буде створено Міністерство об'єднання України і до кінця року представлять кандидатуру міністра", - розповів Железняк деталі виступу президента.

Сам виступ Зеленського та його текст поки що офіційно не оприлюднено.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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