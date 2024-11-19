В Україні не буде виборів під час війни та зниження мобілізаційного віку - нардеп про План Зеленського

Вибори до закінчення війни в Україні не проводитимуть, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у своєму телеграм-каналі у вівторок про виступ президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді.

Також, за його словами, в Україні не планується зменшення мобілізаційного віку.

"Буде запроваджено військового омбудсмена і технологічну ставку. Прямі кошти для бригад мають бути збільшені. У березні 2025 року буде індексація пенсій на рівень інфляції... Буде створено Міністерство об'єднання України і до кінця року представлять кандидатуру міністра", - розповів Железняк деталі виступу президента.

Сам виступ Зеленського та його текст поки що офіційно не оприлюднено.