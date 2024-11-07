Татарова звинуватили у поїздках до Росії. Він усе заперечує

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров щонайменше 9 разів їздив до Москви після 2014 року, тобто після анексії Криму Росією та початку війни на Донбасі. Про це стверджують журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода). Сам Татаров цю інформацію заперечує та називає її фейком.

7 листопада "Схеми" опублікували матеріал, згідно з яким Татаров, який у той період вже не був держслужбовцем, а здійснював адвокатську діяльність, відвідував Росію у 2017, 2018 та 2019 роках. А у 2015 році, як стверджують журналісти, він їздив до окупованого Криму.

У 2014 році Росія анексувала український півострів та вторглася на Донбас. Тоді в Україні розпочалася антитерористична операція, яка згодом переросла в операцію Об'єднаних сил, Україна оголосила Росію країною-агресором.

За даними журналістів, востаннє Татаров їздив до Росії через Білорусь наступного дня після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента - 22 квітня 2019 року. Ніяких інших деталей, окрім дат перетину кордону, журналісти не наводять.

У виданні зазначають, що такі висновки зробили після детального аналізу інформації з баз даних про перетин кордону трьох країн - України, Білорусі та Росії. Оскільки після 2014 року пряме авіасполучення між Україною та Росією було зупинене, у більшості поїздок Татаров, як стверджують журналісти, їхав до Москви з Києва через Мінськ.

При цьому "Схеми" повідомляють, що відправляли запит в Офіс президента стосовно цих поїздок Татарова до Росії, але там не відповіли.

Після публікації матеріалу "Схем" ВВС звернулася до Олега Татарова за коментарем. У своїй письмовій відповіді він назвав цю інформацію фейком.

"Зазвичай я не коментую будь-які публікації стосовно себе. Але у звʼязку з війною, що веде Росія проти нашої країни, вважаю необхідним все ж прокоментувати цей фейк, що був поширений сьогодні", - йдеться в коментарі.

Він також заперечив інформацію про будь-які контакти з представниками Росії. "Це абсолютно неприпустимо - поширювати недостовірні дані і навіть натяки щодо начебто наявності моєї комунікації з кимось з Росії чи поїздок на її територію. Тим більше з посиланням на підконтрольні ворогу джерела", - сказав Татаров.

Громадські активісти не втомлюються звинувачувати Татарова у втручанні в діяльність правоохоронних та слідчих структур, а також закликати президента його звільнити. Але Зеленський непохитний

Призначення Олега Татарова у серпні 2020 року заступником керівника Офісу президента викликало хвилю критики на адресу Володимира Зеленського. Експерти, журналісти та антикорупціонери не раз обурювалися тим, що президент запросив до команди одного з ключових посадовців міліції часів Євромайдану, якого пов'язують з масовими затриманнями та кримінальними переслідуваннями проти учасників "Революції гідності" у 2014 році.

Окрім переслідування євромайданівців, Татарову закидають ще і те, що він був адвокатом таких фігур, як депутата від проросійського Опозиційного блоку Вадима Новинського та ексзаступника голови адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова.

Проте Володимир Зеленський неодноразово виступав на захист Татарова і заявляв, що той є ефективним на своїй посаді.

На пресконференції у серпні цього року журналісти вчергове запитали президента про його команду, зокрема і про ефективність Олега Татарова. Зеленський вибухнув емоціями і неочікувано заявив, що Татаров і голова СБУ Василь Малюк "вбивали чеченців у Києві" на початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Про це знають Сполучені Штати та всі. Олег Татаров разом із Василем Малюком вбивали чеченців в Україні, у Києві. Замало? Вигнати його? Щоб його вбили руські?" - пояснив свою позицію президент.