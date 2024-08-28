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АНАЛІТИКА

Зеленський: Татаров у перші дні війни брав участь у ліквідації чеченських диверсантів у Києві

16:34 27.08.2024 |

Політика

 

Заступник глави Офісу президента Олег Татаров у перші дні повномасштабної агресії Російської Федерації проти України брав участь у ліквідації чеченських диверсантів у Києві, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Олег Татаров разом з Василем Малюком (главою СБУ - ІФ-У) вбивали чеченців в Україні, у Києві, поки вас тут не було. Вигнати його, щоб його вбили росіяни?", - сказав Зеленський на пресконференції у вівторок, відповідаючи на запитання, чому досі в команді президента перебуває Татаров.

За словами Зеленського, про це знають усі, зокрема й у США.

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За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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