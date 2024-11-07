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АНАЛІТИКА

Бельгійська Thales та українське оборонне підприємство у 2025 році випускатимуть тисячі ракети проти дронів

 

В Україні спільно із бельгійською компанією Thales буде локалізовано виробництво протидронових ракет FZ123. Про це йдеться у статті Forces Operations Blog.

Ракети, про спільне виробництво яких Україна підписала меморандум з компанією Thales Belgium, будуть обладнані новою боєголовкою. Вона спеціально розроблена для ефективної протидії безпілотникам і водночас дозволить ЗСУ заощадити дорогі зенітні ракети.

Представлена вперше на виставці Eurosatory, некерована ракета містить кілька тисяч сталевих кульок, що закріплені на вибуховому заряді. Під час її запуску, який програмується до пострілу, виникає хмара осколків, що здатна знищити дрон або завдати йому незворотної шкоди.

Ракета має дальність 3000 метрів і є ефективною альтернативою важкому кулемету, що дозволяє Україні заощаджувати на дорогих і рідкісних керованих боєприпасах.

Перші результати виробництва очікуються у 2025 році, планується випускати до кількох тисяч ракет щороку.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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