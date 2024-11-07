Фінансові новини
- |
- 07.11.24
- |
- 19:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Бельгійська Thales та українське оборонне підприємство у 2025 році випускатимуть тисячі ракети проти дронів
В Україні спільно із бельгійською компанією Thales буде локалізовано виробництво протидронових ракет FZ123. Про це йдеться у статті Forces Operations Blog.
Ракети, про спільне виробництво яких Україна підписала меморандум з компанією Thales Belgium, будуть обладнані новою боєголовкою. Вона спеціально розроблена для ефективної протидії безпілотникам і водночас дозволить ЗСУ заощадити дорогі зенітні ракети.
Представлена вперше на виставці Eurosatory, некерована ракета містить кілька тисяч сталевих кульок, що закріплені на вибуховому заряді. Під час її запуску, який програмується до пострілу, виникає хмара осколків, що здатна знищити дрон або завдати йому незворотної шкоди.
Ракета має дальність 3000 метрів і є ефективною альтернативою важкому кулемету, що дозволяє Україні заощаджувати на дорогих і рідкісних керованих боєприпасах.
Перші результати виробництва очікуються у 2025 році, планується випускати до кількох тисяч ракет щороку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Бельгійська Thales та українське оборонне підприємство у 2025 році випускатимуть тисячі ракети проти дронів
|Зеленський: Потрібна концепція «мир через силу», а не поступки Путіну
|Шмигаль: 98% повісток розсилають людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не працюють
|Південна Корея не виключає прямих поставок зброї в Україну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|«7% від доходу»: Данило Гетманцев пропонує примусовий продаж облігацій населенню
|Білий дім планує «терміново» надіслати Україні 6 млрд доларів до інавгурації Трампа, - ЗМІ
|Після перемоги Трампа: Пісторіус терміново їде в Париж радитися щодо України
|Лідери ЄС привітали Трампа з перемогою на виборах
|Зеленський привітав Трампа з перемогою на виборах
|Трамп заявив про перемогу на президентських виборах
Бізнес
|Євросоюз домовився ввести ПДВ для цифрових платформ, таких як Airbnb і Uber
|Nvidia готується вийти на ринок процесорів для ПК, щоб конкурувати з Intel і AMD
|Учені знайшли спосіб змусити ракові клітини самознищуватися
|Realme GT7 Pro: «доступний» флагман з підводною зйомкою, рекордною яскравістю дисплея та ціною від $505
|Apple розширює всесвіт Vision Pro: новий чип M5, окуляри та затримки бюджетної версії
|Intel визнала свої процесори Lunar Lake невдалими
|США оштрафували третього за величиною виробника мікросхем за поставки в Китай