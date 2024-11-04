Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бельгійська THALES має намір налагодити з Україною спільне виробництва ракет для протидії БПЛА - Сметанін

 Ракета FZ275 LGR з напівактивною головкою самонаведення (ГСН) від бельгійської компанії Thales Belgium

Бельгійська компанія Thales та українське оборонне підприємство підписали меморандум про спільне виробництво ракет для протидії ворожим безпілотникам. Про це міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін повідомив у Telegram.

"THALES Belgium підписали меморандум про співпрацю з українським оборонним підприємством. Ця домовленість передбачає спільне виробництво ракет для протидії ворожим БпЛА", - зазначив Сметанін.

Він сподівається, що надалі співпраця розшириться до передання технологій і компонентів до цих ракет.

За словами Сметаніна, це співробітництво підсилить український оборонно-промисловий комплекс і захист критичної інфраструктури від дронів.

Він подякував компанії Thales за розширення співпраці з українськими оборонними компаніями і за підтримку обороноздатності України.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2891
  0,0697
 0,17
EUR
 1
 44,9680
  0,1213
 0,27

Курс обміну валют на 01.11.24, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9381  0,04 0,09 41,5446  0,01 0,03
EUR 44,5558  0,05 0,11 45,2350  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на 01.11.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2750  0,09 0,21 41,2900  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес