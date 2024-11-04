Бельгійська THALES має намір налагодити з Україною спільне виробництва ракет для протидії БПЛА - Сметанін

Ракета FZ275 LGR з напівактивною головкою самонаведення (ГСН) від бельгійської компанії Thales Belgium

Бельгійська компанія Thales та українське оборонне підприємство підписали меморандум про спільне виробництво ракет для протидії ворожим безпілотникам. Про це міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін повідомив у Telegram.

"THALES Belgium підписали меморандум про співпрацю з українським оборонним підприємством. Ця домовленість передбачає спільне виробництво ракет для протидії ворожим БпЛА", - зазначив Сметанін.

Він сподівається, що надалі співпраця розшириться до передання технологій і компонентів до цих ракет.

За словами Сметаніна, це співробітництво підсилить український оборонно-промисловий комплекс і захист критичної інфраструктури від дронів.

Він подякував компанії Thales за розширення співпраці з українськими оборонними компаніями і за підтримку обороноздатності України.