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Зеленський звільнив Костіна з посади генпрокурора
09:40 31.10.2024 |
Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Костіна з посади генерального прокурора України. Глава держави підписав відповідний указ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №745, опублікований на сайті Офісу президента.
"Звільнити Костіна Андрія Євгеновича з посади генерального прокурора", - йдеться у документі.
Стаття на тему:
22.10.24 Генпрокурор Костін подав у відставку через скандал з інвалідностями
Генпрокурор України Андрій Костін подав у відставку. Це пов'язано із скандалом з регіональними прокурорами, що масово отримали ймовірно фіктивну інвалідність в останні роки.
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