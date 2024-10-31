Зеленський звільнив Костіна з посади генпрокурора

Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Костіна з посади генерального прокурора України. Глава держави підписав відповідний указ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №745, опублікований на сайті Офісу президента.

"Звільнити Костіна Андрія Євгеновича з посади генерального прокурора", - йдеться у документі.

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