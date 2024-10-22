Генпрокурор Костін подав у відставку через скандал з інвалідностями

Генпрокурор України Андрій Костін подав у відставку. Це пов'язано із скандалом з регіональними прокурорами, що масово отримали ймовірно фіктивну інвалідність в останні роки.

Цю проблему у вівторок, 22 жовтня, розглянула Рада національної безпеки і оборони (РНБО).

Правоохоронці виявили масштабні зловживання в системі медико-соціальних комісій (МСЕК), які надають статус інвалідності.

"Встановлено багато фактів порушень та очевидно фальшивих інвалідностей посадовців", - повідомив Володимир Зеленський на засіданні Радбезу.

Зокрема, багато таких фактів виявлено в системі прокуратури.

Зеленський наголосив, що РНБО визначила перелік рішень, які "повернуть справедливість". Президент затвердив їх указом, однак станом на 17:00 вівторка вони ще не опубліковані.

Це має бути цифровізація всіх етапів медико-соціальних експертних комісій, реальна перевірка декларацій членів МСЕК, перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності посадовців і аудит відповідних пенсійних нарахувань, законодавчі зміни для реформування системи медико-соціальної експертизи, а також перегляд механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям.

"Але вважаю, що відповідальність за ситуацію зараз має бути персональною", - наголосив Зеленський.

Він доручив Шмигалю вжити необхідні кадрові рішення на рівні міністерств.

"Повинна бути й політична відповідальність генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури", - уточнив президент.

Після цієї заяви президента генпрокурор Андрій Костін повідомив публічно, що йде у відставку.

Ситуацію з фіктивними довідками про інвалідність в системі прокуратури він назвав "аморальною".

"Вважаю абсолютно правильною позицію президента України Володимира Зеленського щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність", - наголосив Костін.

Генпрокурор повідомив, що звільняється зі своєї посади.

Законодавство вказує, що звільнити генерального прокурора може президент, але за згодою Верховної Ради.

За даними ВВС Україна, засідання парламенту, де розглянуть це питання, може бути на наступному тижні.

МСЕК і фіктивні довідки про інвалідність

У 2024 році підозри отримали 64 посадовці МСЕК, також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність, заявив на РНБО керівник СБУ Василь Малюк

Серед іншого СБУ викрила і припинила діяльність 8 злочинних угруповань, до яких входили представники МСЕК у різних регіонах України.

У Харківській області нейтралізували групу із 13 членів обласного МСЕК. Під час обшуків у них вилучили понад 650 тис. доларів.

Посадовці підозрюються в тому, що вони продавали громадянам підроблені меддовідки для зняття з військового обліку.

На Рівненщині викрили 29 представників МСЕК і лікарсько-консультативних комісій, які допомагали військовозобов'язаним ухилитися від мобілізації.

У такий спосіб посадовці отримали понад 350 тис. доларів.

У Миколаєві правоохоронці підозрюють очільницю обласної МСЕК, у якої виявлено понад 450 тис. доларів, колекцію золотих виробів і три незадекларовані квартири в Одесі.

Щоб приховати ці статки, заявляє СБУ, посадовиця переписала більшість майна на свого сина - студента медичного університету, який ще і має російське громадянство.

На Закарпатті викрито голову обласної МСЕК і трьох її спільників, які за різні суми хабарів оформлювали інвалідність для зняття з військового обліку.

Крім того, СБУ перевіряє факти незаконного отримання інвалідності окремими посадовцями. На сьогодні ці перевірки охоплюють майже 2,4 тис. таких осіб.