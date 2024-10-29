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АНАЛІТИКА

Хорватія та ФРН організують поставку Україні 60 танків і БМП

Хорватія та ФРН організують поставку Україні 60 танків і БМП

 

Хорватія планує передати Україні 30 танків типу М-84 та 30 БМП М-80. Замість них країна закупить у Німеччини 50 нових танків Leopard 2A8.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Хорватії.

Як повідомляється, сьогодні міністри оборони Хорватії та Німеччини Іван Анушич та Борис Пісторіус підписали у Берліні Лист про наміри.

У ньому висловили готовність країн передати Україні 30 танків М-84 та 30 БМП М-80, включаючи запасні частини та боєприпаси зі складів Хорватії в обмін на компенсацію від Німеччини, яка буде спрямована на закупівлю 50 танків Leopard 2A8. Ці кошти частково покриють замовлення нової техніки.

Хорватія та ФРН організують поставку Україні 60 танків і БМП

 

Таким чином Хорватія доєднається до міжнародної програми спільної закупівлі Leopard 2A8. Окрім Німеччини до неї вже доєдналися Чехія, Литва, Швеція, Італія та Нідерланди.

Допомога Україні від Хорватії

Нагадаємо, 8 жовтня Україна та Хорватія уклали двосторонню угоду про довгострокову підтримку і співпрацю. Її підписали президент України Володимир Зеленський та прем'єр Хорватії Андрей Пленкович.

Угода з Хорватією, як й інші безпекові угоди України, буде діяти протягом 10 років. Цією угодою Хорватія закріплює свій обов'язок підтримувати Україну до перемоги у війні.

У вересні Хорватія оголосила про 11-й пакет військової допомоги Україні.

Також раніше ми повідомляли, що Хорватія запланувала передачу Україні 14 транспортних вертольотів.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Хорватія
 

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