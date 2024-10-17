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Христофор Колумб
Україна і Греція підписали в Брюсселі двосторонню безпекову угоду
16:20 17.10.2024 |
Президент Володимир Зеленський повідомив про підписання з Грецією угоди про співробітництво у сфері безпеки.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у X (Twitter).
Угоду було підписано у Брюсселі прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.
Зеленський нагадав, що від початку повномасштабного російського вторгнення Греція надає Україні військову допомогу, зокрема матеріально-технічну та навчальну.
"Сьогодні з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки.
Греція готова забезпечувати найбільш нагальні оборонні потреби нашої держави й надалі. Вона надаватиме додаткові ресурси для прискорення підготовки наших пілотів і технічного персоналу для літаків F-16", - повідомив Зеленський.
Він подякував Греції за всю допомогу, за всі можливості для захисту України.
За словами уряду в Афінах, угода відкриває шлях для активної участі Греції у відновленні України, зокрема, Одеси, міста з міцними культурними та історичними зв'язками з Грецією, яке Міцотакіс пообіцяв допомогти відродити під час свого візиту до України в березні минулого року. Такі зусилля з відбудови також відкривають можливості для грецьких компаній і для співпраці як з європейськими, так і з українськими фірмами.
Нагадаємо, двосторонні безпекові угоди Україна укладає на виконання декларації країн "Групи семи", ухваленої в липні 2023 року у Вільнюсі.
На сьогодні Україна підписала вже понад два десятки таких двосторонніх документів, а також Ukraine Compact - багатосторонній документ, що містить зобов'язання щодо підтримки України.
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