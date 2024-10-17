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Сучасну російську зброю виявили у «Хезболли»
13:49 17.10.2024 |
Військовослужбовці Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) виявили "найсучаснішу" російську зброю під час обшуків на базах бойовиків терористичної організації "Хезболла", заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro, оприлюдненому у середу, 16 жовтня.
Він наголосив, що згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН від 2006 року лише ліванській армії дозволено мати зброю на південь від річки Літані, що неподалік кордону між Ізраїлем та Ліваном.
"Однак у цьому районі "Хезболла" вирила сотні тунелів і схованок, де ми щойно знайшли велику кількість найсучаснішої російської зброї", - вказав Нетаньяху.
До того американська газета The Washington Post з посиланням на ізраїльських чиновників, повідомляла, що російська і китайська протитанкова зброя була виявлена під час рейдів Ізраїлю в Лівані після ескалації конфлікту з підтримуваною Іраном "Хезболлою" минулого місяця.
Як заявляє уряд Ізраїлю, мета його військової кампанії проти "Хезболли" - убезпечення регіону, що дозволить близько 60 тисячам евакуйованих жителів півночі Ізраїлю повернутися до своїх домівок у прикордонних районах.
"Нова громадянська війна в Лівані була б трагедією. Звичайно, ми не ставимо собі за мету її спровокувати. Ізраїль не має наміру втручатися у внутрішні справи Лівану. Наша єдина мета - дозволити нашим громадянам, які живуть уздовж ліванського кордону, повернутися додому і відчувати себе в безпеці", - сказав Нетаньяху в інтерв'ю Le Figaro.
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