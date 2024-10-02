Іран запустив ракети по Ізраїлю. ЗМІ пишуть про влучання

Іран запустив ракети по Ізраїлю. Про це повідомила ізраїльська армія. По всьому Ізраїлю оголошена повітряна тривога.

Точної інформації про масштаби ракетного удару поки що немає. Спочатку деякі видання повідомили про сто ракет, потім газета Jerusalem Post заявила без посилань на джерела, що ракет може бути 500 - але цю цифру поки що неможливо перевірити.

З посиланням на голову рятувальної організації Magen David Adom газета також пише про пряме влучання в будівлю на півночі Тель-Авіву та про падіння ракет в деяких інших місцях Ізраїлю.

Одне з іранських агентств опублікувало відео ракет, які злітають над Тегераном. Reuters передає, що в долині річки Йордан вже чути сильні вибухи. Кореспонденти ВВС в Єрусалимі чули два перехоплення.

У Ашкелоні на півдні Ізраїлю працює "Залізний купол". США теж перехоплюють деякі ракети, які наближаються, заявив офіційний представник міноборони, але не став вдаватися в деталі.

Ізраїльська газета "Гааретц" пише, що сильні вибухи було чути в Єрусалимі та Тель-Авіві, а також пише - поки що без деталей - про влучання ракет в центральному Ізраїлі та на півдні, в пустелі Негев.

Іранське телебачення оголосило, що невдовзі вийде заява Корпусу вартових ісламської революції.

Раніше у вівторок представник адміністрації президента США сказав пресі на умовах анонімності, що, за наявними у США даними, Іран готується найближчим часом атакувати Ізраїль балістичними ракетами.

Заяву представника Білого дому передали у вівторок відразу декілька агентств та інших ЗМІ.

"У США є інформація, що вказує на те, що Іран готується найближчим часом атакувати Ізраїль балістичними ракетами. Ми активно підтримуємо оборонні заходи підготовки, щоб захистити Ізраїль від цієї атаки. Прямий озброєний напад Ірану на Ізраїль матиме дуже серйозні наслідки для Ірану", - цитує цю офіційну особу американська телекомпанія CBS, американський партнер ВВС.

Як передає Reuters, неназваний представник Білого дому пояснив, що цей ракетний удар може бути таким же чи навіть більшим за масштабом, ніж той, який Іран намагався завдати в квітні, але ця оцінка поки що основана на попередніх даних і не може вважатися точною.

Як зазначає багато міжнародних оглядачів, Тегеран досі незвично стримано реагував на удари Ізраїлю по одному з головних союзників Ірану в регіоні, ліванського угрупування "Хезболла", і знищення всієї верхівки угрупування.

У понеділок, після кількох днів ударів ракетами і бомбами по об'єктах "Хезболли", ізраїльська армія ввійшла в Південний Ліван, заявивши, що має намір провести "обмежені, локалізовані та цілеспрямовані наземні рейди" проти позицій та об'єктів угрупування в селах на півдні Лівану.

"Ці цілі розташовані в селах поблизу кордону і представляють безпосередню загрозу для ізраїльських спільнот на півночі Ізраїлю", - йшлося в заяві Армії оборони Ізраїлю.

Попередня атака Ірану на Ізраїль

В ніч на 13 квітня цього року Іран запустив по Ізраїлю, як пізніше підрахувала ізраїльська армія, 170 безпілотників, 30 крилатих ракет і 120 балістичних ракет.

Ізраїльські та американські військові заявили, що 99% ракет і безпілотників збили. Збивати Ізраїлю їх допомагали військові США, Великої Британії, Франції та Йорданії.

Декілька балістичних ракет змогли влучити по авіабазі Неватім на півдні Ізраїлю, але, за словами ізраїльських військових, спричинили тільки незначну шкоду, і база могла продовжити роботу.

Ця атака була відповіддю на авіаудар по консульству Ісламської республіки в Дамаску, в якому Тегеран обвинуватив Ізраїль. Ізраїльська влада традиційно не підтверджує і не заперечує участь в подібних операціях.