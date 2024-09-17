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АНАЛІТИКА

Італія надішле Україні другу батарею SAMP/T до кінця вересня, - Міноборони

 

Україна отримає другий зенітно-ракетний комплекс SAMP/T від Італії до кінця вересня.

Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai News.

На європейській конференції з питань виробництва засобів протиповітряної оборони Крозетто повідомив, що "до кінця місяця новий зенітний комплекс SAMP/T буде доставлений в Україну".

"Ми знаємо, скільки коштує кожна хвилина затримки", - наголосив італійський міністр.

Допомога Україні від Італії

На сьогодні Італія надала Україні дев'ять пакетів військової допомоги, включно із зенітними ракетами, артилерійськими знаряддями, бронетехнікою і боєприпасами.

Також Італія передавала Україні зенітно-ракетний комплекс SAMP/T.

А вчора, 16 вересня, міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні повідомив, що Італія надішле Україні другу батарею ППО SAMP/T для захисту населення.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Італія
 

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