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Італія відправить Україні другу батарею ППО Samp-T - глава МЗС
14:39 16.09.2024 |
Італія відправить Україні другу батарею ППО Samp-T для захисту населення, повідомив глава МЗС Італії Антоніо Таяні.
"Ми надали Києву беззастережну військову, цивільну та фінансову допомогу, тепер плануємо відправити другу батарею Samp-T на захист українського населення", - сказав Таяні, якого цитує пресслужба МЗС у понеділок.
Крім того, міністр висловив сподівання, що до кінця року вдасться організувати "серйозну мирну конференцію" стосовно України.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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