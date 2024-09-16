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АНАЛІТИКА

Італія відправить Україні другу батарею ППО Samp-T - глава МЗС

 

Італія відправить Україні другу батарею ППО Samp-T для захисту населення, повідомив глава МЗС Італії Антоніо Таяні.

"Ми надали Києву беззастережну військову, цивільну та фінансову допомогу, тепер плануємо відправити другу батарею Samp-T на захист українського населення", - сказав Таяні, якого цитує пресслужба МЗС у понеділок.

Крім того, міністр висловив сподівання, що до кінця року вдасться організувати "серйозну мирну конференцію" стосовно України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Італія
 

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