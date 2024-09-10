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АНАЛІТИКА

Байден та Стармер обговорять дозвіл України на удари по Росії далекобійною зброєю

 

Американський президент Джо Байден 13 вересня зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером: посадовці обговорять дозвіл українським Силам оборони завдавати ударів вглиб Росії.

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив на пресконференції з очільником Міністерства закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі, передає "Європейська правда".

"Байден обговорить надання Україні дозволу на далекобійні удари по території РФ із британським прем'єром у п'ятницю", - заявив Блінкен.

Під час цієї конференції Блінкен підтвердив, що Іран передав балістичні ракети Росії для використання в Україні, через що нові санкції проти Тегерана є неминучими. Окрім цього, він також повідомив про те, що він та Леммі спільно відвідають Київ у середу.

В останні тижні Україна активно закликала союзників зняти всі обмеження на удари їхньою далекобійною зброєю по Росії, пояснюючи, що це дозволить уражати зокрема літаки, з яких запускають крилаті ракети та керовані авіаційні бомби.

У відповідь на це голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що будь-які засоби, включно з далекобійними ракетами, не є вирішальними для повномасштабного російського вторгнення в Україну.
 

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